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台灣福特推Focus超值專案74.9萬起　免費升級高畫質360°環景系統

▲福特Focus推超值專案價 。（圖／翻攝自Ford）

▲福特六和推出Focus超值專案價74.9萬起，免費升級1080P高畫質360°環景影像系統 。（圖／翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福特六和本月推出Focus超值專案，國產車系專案價74.9萬起（含舊換新），不僅比原售價優惠最高7萬元，再免費升級搭載1080P高畫質360°環景影像系統，原福特車主換購指定車型再享5,000元配件金，本月試駕Focus全車系還可享周周抽iPad Pro。

▲福特Focus推超值專案價 。（圖／翻攝自Ford）

▲Focus最低入手價74.9萬起（含舊換新），相較原售價優惠最高7萬元。

據新車購買調查顯示，360°環景影像系統是國產中型車消費者最受歡迎的配備，此次福特六和也針對銷售突破6萬輛的Focus推出購車優惠，本月入主免費升級高畫質360°環景影像系統，透過前後180°廣角影像、多種視角與擬真3D車模、方向盤軌跡連顯示等，提供全方位視覺輔助的環景畫面。

▲福特Focus推超值專案價 。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Focus推超值專案價 。（圖／翻攝自Ford）

▲免費升級的高畫質360°環景影像系統，提供前後180°廣角影像、多種視角與擬真3D車模、方向盤軌跡連顯示等視覺輔助畫面。

買車別再只考慮休旅車，據調查顯示，福特Focus Wagon、Active Wagon有超過50%為已婚車主，其中有小孩的Active Wagon車主比例更超過60%，這2款車型以近似中型房車尺寸、規劃出寬敞後行李廂空間，提供635-1,653L的平整化表現，滿足家庭買家需求。

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關鍵字：汽車福特FordFocus福特六和360環景1080P高畫質優惠購車國產

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