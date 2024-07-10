ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Suzuki「新一代Swift」73萬上市！1.2升輕油電、24.5km／L超省油

▲Suzuki Swift上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Suzuki總代理金鈴汽車今（10）日發表新一代Swift，採單一車型販售，售價為73萬。（圖／記者林鼎智攝、以下同）

記者林鼎智／台北報導

繼去年12月日本上市後，Suzuki總代理金鈴汽車今（10）日正式在台發表全新第4代Swift，新車採單一型販售，售價為73萬，金鈴汽車也開出年販目標2,000台。

▲Suzuki Swift上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲新Swift售價為73萬，本月領牌贈無線充電裝置。

新Swift共提供6車色，其中Candy Blue糖果藍車色更耗時7年開發，外觀設計上具有蚌式引擎蓋、黑色前格柵、LED頭燈（內鏡+光棒式設計）、懸浮式車頂與外擴式輪拱，輪圈採16吋雙色切削設計，最小迴轉半徑僅4.8公尺，結合糖果般深邃車色塗裝，打造時尚風格視覺。

▲Suzuki Swift上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Suzuki Swift上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Suzuki Swift上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Swift提供多達6車色，其中主打的Candy Blue糖果藍車色更耗時7年開發，搭配16吋切削鋁圈、蚌殼式引擎蓋設計，都讓Swift具有時尚風格。

座艙則採Two-tone雙色配色，具有懸浮式9吋中控曲面螢幕（支援無線Apple CarPlay／Android Auto）、3D紋理設計及磨砂層塗裝提升質感，後行李廂空間自265L起，後座傾倒後最大可達579L。

▲Suzuki Swift上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Suzuki Swift上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲車內搭載懸浮式9吋中控曲面螢幕，支援手機無線Apple CarPlay／Android Auto連結功能。

動力上，新Swift搭載1.2升3缸自然進氣引擎+12V輕油電動力、CVT無段變速箱，具有82匹最大馬力、平均油耗達24.5km／L，具有一級能源效率表現。

新Swift也搭載Suzuki Safety Support主動駕駛輔助系統，具有ACC主動式車距控制巡航、LKA車道維持、TSR交通標誌識別等功能，達到Level 2自動駕駛輔助等級。另外，新Swift也升級優化後的DSBS II雙感知器煞車輔助系統，結合Heartech平台與高剛性車體，提供更完善的行車防護。

▲Suzuki Swift上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Suzuki Swift上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Swift採1.2升3缸自然進氣引擎+12V輕油電動力、CVT無段變速箱，具有82匹最大馬力、平均油耗24.5km／L的一級能源效率表現。

Suzuki Swift簡易規格表：

▲Suzuki「新一代Swift」73萬上市！1.2升輕油電、24.5km／L超省油。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki「新一代Swift」73萬上市！1.2升輕油電、24.5km／L超省油。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki「新一代Swift」73萬上市！1.2升輕油電、24.5km／L超省油。（圖／翻攝自Suzuki）

►台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

►99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：汽車5門掀背SuzukiSwift金鈴小改款12V輕油電Hybrid日系進口3缸

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

Suzuki「新一代Swift」73萬上市！1.2升輕油電、24.5km／L超省油

Suzuki「新一代Swift」73萬上市！1.2升輕油電、24.5km／L超省油

最新文章

Suzuki「新一代Swift」73萬上市2024-07-10

KIA Sportage 30th紀念版136.9萬2024-07-10

下班尖峰「一堆併排違停」　台北哥閃車險GG氣炸2024-07-10

「新一代MG HS」台灣明年發表無望2024-07-10

Gogoro獲1億美元投資滿血再戰2024-07-10

新年式Nissan X-Trail北美預告開賣2024-07-10

TOYOTA最強Corolla小改款規格洩漏2024-07-10

「TOYOTA新長軸Corolla」開賣2024-07-10

瑞典超跑廠將3大神獸融為一體2024-07-10

KIA卡旺K2500商用車上市2024-07-09

熱門文章

「TOYOTA新長軸Corolla」開賣2024-07-10

「福特新7人座休旅」內外都曝光2024-07-08

瑞典超跑廠將3大神獸融為一體2024-07-10

TOYOTA最強Corolla小改款規格洩漏2024-07-10

KIA Sportage 30th紀念版136.9萬2024-07-10

「新一代MG HS」台灣明年發表無望2024-07-10

台灣TOYOTA身價近300萬休旅賣光了2024-07-09

新年式Nissan X-Trail北美預告開賣2024-07-10

HONDA「全新雙門跑車」來了2024-07-09

TOYOTA「油電入門新小車」亮相2024-07-01

相關新聞

136.9萬！台灣KIA推出「Sportage 30周年紀念版」　限量200台上市

136.9萬！台灣KIA推出「Sportage 30周年紀念版」　限量200台上市

瑞典超跑廠「將3大神獸融為一體」！Koenigsegg Chimera為他而生

瑞典超跑廠「將3大神獸融為一體」！Koenigsegg Chimera為他而生

78.8萬起不變！KIA「卡旺K2500」升級頭燈、影音系統上市

78.8萬起不變！KIA「卡旺K2500」升級頭燈、影音系統上市

Zipcar全台首推「寵物友善共享汽車」　2配件帶毛小孩出遊更輕鬆

Zipcar全台首推「寵物友善共享汽車」　2配件帶毛小孩出遊更輕鬆

英國手工跑車廠推「致敬英空軍直升機特仕版」沙漠色帥到爆

英國手工跑車廠推「致敬英空軍直升機特仕版」沙漠色帥到爆

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA新長軸Corolla」開賣！空間比Altis更大　折合新台幣62萬

「TOYOTA新長軸Corolla」開賣！空間比Altis更大　折合新台幣62萬

「福特新7人座休旅」內外都曝光！1.5升新渦輪油電不吃油跑90公里

「福特新7人座休旅」內外都曝光！1.5升新渦輪油電不吃油跑90公里

瑞典超跑廠「將3大神獸融為一體」！Koenigsegg Chimera為他而生

瑞典超跑廠「將3大神獸融為一體」！Koenigsegg Chimera為他而生

TOYOTA「最強Corolla小改款」規格洩漏！自排變速箱、外觀配備都曝光

TOYOTA「最強Corolla小改款」規格洩漏！自排變速箱、外觀配備都曝光

136.9萬！台灣KIA推出「Sportage 30周年紀念版」　限量200台上市

136.9萬！台灣KIA推出「Sportage 30周年紀念版」　限量200台上市

「新一代MG HS」台灣明年發表無望！海外7月見 內外、動力大換新

「新一代MG HS」台灣明年發表無望！海外7月見 內外、動力大換新

台灣TOYOTA「身價近300萬休旅」賣光了！經銷端傳大改款今年接棒

台灣TOYOTA「身價近300萬休旅」賣光了！經銷端傳大改款今年接棒

「新年式Nissan X-Trail」北美預告開賣！1.5升渦輪帥氣特仕車現身

「新年式Nissan X-Trail」北美預告開賣！1.5升渦輪帥氣特仕車現身

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366