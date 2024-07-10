Suzuki「新一代Swift」73萬上市！1.2升輕油電、24.5km／L超省油

▲Suzuki總代理金鈴汽車今（10）日發表新一代Swift，採單一車型販售，售價為73萬。（圖／記者林鼎智攝、以下同）

記者林鼎智／台北報導

繼去年12月日本上市後，Suzuki總代理金鈴汽車今（10）日正式在台發表全新第4代Swift，新車採單一型販售，售價為73萬，金鈴汽車也開出年販目標2,000台。

▲新Swift售價為73萬，本月領牌贈無線充電裝置。

新Swift共提供6車色，其中Candy Blue糖果藍車色更耗時7年開發，外觀設計上具有蚌式引擎蓋、黑色前格柵、LED頭燈（內鏡+光棒式設計）、懸浮式車頂與外擴式輪拱，輪圈採16吋雙色切削設計，最小迴轉半徑僅4.8公尺，結合糖果般深邃車色塗裝，打造時尚風格視覺。

▲Swift提供多達6車色，其中主打的Candy Blue糖果藍車色更耗時7年開發，搭配16吋切削鋁圈、蚌殼式引擎蓋設計，都讓Swift具有時尚風格。



座艙則採Two-tone雙色配色，具有懸浮式9吋中控曲面螢幕（支援無線Apple CarPlay／Android Auto）、3D紋理設計及磨砂層塗裝提升質感，後行李廂空間自265L起，後座傾倒後最大可達579L。

▲車內搭載懸浮式9吋中控曲面螢幕，支援手機無線Apple CarPlay／Android Auto連結功能。



動力上，新Swift搭載1.2升3缸自然進氣引擎+12V輕油電動力、CVT無段變速箱，具有82匹最大馬力、平均油耗達24.5km／L，具有一級能源效率表現。

新Swift也搭載Suzuki Safety Support主動駕駛輔助系統，具有ACC主動式車距控制巡航、LKA車道維持、TSR交通標誌識別等功能，達到Level 2自動駕駛輔助等級。另外，新Swift也升級優化後的DSBS II雙感知器煞車輔助系統，結合Heartech平台與高剛性車體，提供更完善的行車防護。

▲Swift採1.2升3缸自然進氣引擎+12V輕油電動力、CVT無段變速箱，具有82匹最大馬力、平均油耗24.5km／L的一級能源效率表現。

Suzuki Swift簡易規格表：



