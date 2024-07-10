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136.9萬！台灣KIA推出「Sportage 30周年紀念版」　限量200台上市

▲KIA Sportage 30周年紀念版 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA推出Sportage 30周年紀念版，限量200台，升級總價17萬元，售價為136.9萬 。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自KIA）

記者林鼎智／台北報導

自1993年上市、歷經5代車型變革，KIA台灣總代理森那美起亞今（10）日發表Sportage 30th Anniversary 30周年紀念版，台灣也是亞太區率先導入的市場，紀念版車型限量200台，升級總價值達17萬，售價136.9萬。

KIA Sportage 30th Anniversary 30周年紀念版：136.9萬（限量200台）

▲KIA Sportage 30周年紀念版 。（圖／記者林鼎智攝）

▲紀念版以Apex車型為基礎，採消光夜隱灰車色，升級黑化套件、19吋輪圈、麂皮負荷材質座椅等。

Sportage 30周年紀念版以原本Apex車型（127.9萬）為基礎，標配消光夜隱灰車色、30周年黑化套件（X-line專屬黑化前下護板、X-line專屬黑化後下護板）、19吋黑化造型鋁圈、30周年麂皮複合材質座椅、專屬造型頭枕等，升級總價值達17萬。

全車也標配雙12.3吋曲面顯示螢幕（含主機中文化）、雙前座通風加熱座椅、後座加熱座椅、Harman／Kardon音響系統（8支揚聲器），提升便利性與舒適性。

KIA台灣森那美起亞表示，今年1-6月掛牌數共達5,552輛，成長10%，其中Sportage就佔2,519輛，自2022上市後累積超過6,300台車主肯定。

▲KIA Sportage 30周年紀念版 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Sportage 30周年紀念版 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Sportage 30周年紀念版 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Sportage 30周年紀念版 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Sportage 30週年紀念版 。（圖／翻攝自KIA）

▲Sportage 30周年紀念版限量200台。

KIA Sportage 30周年紀念版簡易規配：

▲KIA Sportage 30週年紀念版 。（圖／翻攝自KIA）

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