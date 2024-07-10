瑞典超跑廠「將3大神獸融為一體」！Koenigsegg Chimera為他而生

圖文／7Car 小七車觀點

瑞典超跑品牌 Koenigsegg 日前揭露了一輛專為前拉力賽車手暨 FIA 國際汽車聯盟主席 Mohammed Ben Sulayem 打造的 Chimera，以古希臘神話中的奇美拉命名，代表該車集結 Agera RS、Jesko 以及 CC850 等三款超跑的特殊身分。

從外觀可以明顯看出 Koenigsegg Chimera 主要保留了先前僅限量生產 25 輛的 Agera RS 的底盤結構以及整體造型，僅有在車側接近後輪的部位可見 Chimera 字樣銘牌，以驗明正身。車身採用全碳纖維打造，同時導入與 ONE:1 看齊的空力套件，包括前下擾流、定風翼、巨型延伸尾翼等，提供高速行駛所需要的貼地性。

該車特別的地方當然還不僅如此，即便原先 Agera RS 所搭載的 5.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎雖然已經擁有 1,341hp 的驚人馬力，但 Chimera 更換搭 Jesko 的 5.1 升引擎，將其輸出提升至 1600hp。此外，原先的七速雙離合變速箱也改為源自 CC850 的 ESS (Engage Shift System) 接合換擋系統，可以在 6 速手排或 9 速自排變速箱之間切換，要熱血操駕或舒適自在一念之間就可以抉擇。

從 1994 年至今日，Koenigsegg 已發展成為眾多車迷們所崇拜的超級跑車製造廠，並與 Bugatti、Pagani 等品牌相提並論，在 Christian von Koenigsegg 的指導與監督下完成最高規格的汽車工藝。臺灣方面則由嘉鎷興業擔任總代理，並以導入過 Agera R、Agera RS 等車款，並受到層峰市場肯定。

品牌創辦人 Christian von Koenigsegg 與其配偶 Halldora von Koenigsegg 合影。