英國手工跑車廠推「致敬英空軍直升機特仕版」沙漠色帥到爆

圖文／7Car 小七車觀點

英國手工跑車廠 Caterham 與英國皇家空軍 (Royal Air Force, RAF) 日前共同正式亮相一輛以 Puma HC 中型支援直升機為設計靈感的 Seven 360R，該車為了服役中受傷的男女軍人募資而生，未來透過網路古董車拍賣網站 Collecting Cars 進行拍賣。

Caterham RAF Seven 360 受到 Puma HC 中型支援直升機的啟發，做為一輛獨一無二的合作專案，外觀以軍式味十足的 Nato Green 作為主軸，部分細節以沙漠色進行妝點，並可見皇家空軍的圓形識別標誌。車側以及車尾直接源自直升機的尾樑和機門進行組裝。而內裝同樣以原先直升機內部的隔音材質進行鋪陳，甚至還在碳纖維座椅上看到疏散指示；而緞面黑色儀錶板上擁有直升機的點火裝置，讓駕駛彷彿化身機師。

動力方面，Caterham Seven 360R 採用 Ford Duratec 2.0 升直列四缸自然進氣汽油引擎，可輸出 180bhp 最大馬力，配上五速手排變速箱以及後輪驅動，從靜止加速至 62mph 可在 4.8 秒達成，最高時速可達 130mph。

Caterham Seven 憑著復古超輕量化車體以及高輸出引擎調教，使得性能與操控成為了此車最大的特色，在全球各地都有死忠的車迷擁護，先前在臺灣市場由 O-MA 德國歐馬汽車擔任總代理，不過作為一輛駕馭樂趣取向的速度機器，在普通道路上看到的機率依然還是頗低呢！