78.8萬起不變！KIA「卡旺K2500」升級頭燈、影音系統上市

▲KIA卡旺K2500商用車升級上市，卡旺K2500共有單廂、大單廂、雙廂車型，並提供手排、自排選擇，此次升級頭燈、影音系統不加價，售價自78.8萬起。（圖／翻攝自KIA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

KIA總代理台灣森那美起亞針對卡旺K2500商用車升級，全車系升級直列4合1頭燈（含日行燈）、7吋多媒體影音系統（可支援Apple Carplay／Android Auto），升級不加價78.8萬起上市。

KIA卡旺K2500全車系升級4合1頭燈（含日行燈）、7吋多媒體影音系統，另外也具有3.5吋行車電腦，並採轎車式皮椅、智慧鑰匙，加上置杯架、大型手套箱，讓頭家具有便利舒適的駕駛感受。

▲卡旺K2500升級4合1頭燈（含日行燈）、原裝7吋影音系統，具有Apple Carplay／Android Auto手機連結功能。



KIA卡旺K2500共有標準單廂、大單廂與雙廂車型，並具備「尙能載」的實力，具有10.5尺長貨斗、770mm低貨台，最大載重達1,489公斤，搭配180°貨物擋屏，上下貨更輕鬆。卡旺K2500也標配側屏安全鎖門閂及車頂架可收式貨物固定夾，雙廂另附有專屬貨斗護條，貼心配備讓運送過程更安全、便利。

動力上，卡旺K2500採2.5升CRDi柴油渦輪引擎，具130匹／26公斤米扭力，並提供5速手自排、6速手排變速箱，另外也有同級唯一4輪傳動車型，透過機械式後軸差速器鎖定、分時4輪傳動系統，提供越野表現。安全方面，卡旺K2500也具有駕駛座輔助氣囊、標配ABS防煞車鎖死、ESC電子車身動態穩定、HSA斜坡起步、RVM倒車顯影，4驅車型更搭載TPMS胎壓偵測系統等配備。

▲卡旺K2500簡易規格一覽。