Suzuki「新年式Swace旅行車」英開賣！TOYOTA雙生兄弟開價124.5萬

圖文／7Car 小七車觀點

Suzuki 日前在英國市場推出 2024 年式 Swace 旅行車，建議售價自 29,999 英鎊起 (約合新台幣 124.5 萬元起)。

▲Suzuki 日前在英國市場推出 2024 年式 Swace 旅行車，建議售價自 29,999 英鎊起 (約合新台幣 124.5 萬元起)。

2024 年式 Swace 車系的更新，首先在於安全防護科技方面，在 Motion 及 Ultra 車型中，導入了 ISA 智慧型車速輔助系統，可與 ACC 車距維持定速系統整合，並持續以攝影機偵測此路段的最高限速，再透過儀錶板通知駕駛人調整車速。

▲2024 年式 Swace 導入了 ISA 智慧型車速輔助系統，可與 ACC 車距維持定速系統整合，並持續以攝影機偵測此路段的最高限速，再透過儀錶板通知駕駛人調整車速。

其他配備調整部分，本次 2024 年式的 Swace 車系在 Ultra 車型中，不僅將數位儀錶板的尺寸自 7 吋提高至 12.3 吋，也將中控台的全彩多媒體資訊幕尺寸自 8 吋升級至 10.5 吋，並標準配備原廠衛星導航功能。

▲Ultra 車型的數位儀錶板的尺寸自 7 吋提高至 12.3 吋，也將中控台的全彩多媒體資訊幕尺寸自 8 吋升級至 10.5 吋，並標準配備原廠衛星導航功能。

動力配置方面，2024 年式 Swace 車系延續 2023 年初的更動，捨棄了過往 2.0 升 Hybrid 油電複合動力系統，改採 1.8 升 Hybrid 油電複合動力系統，擁有 138hp 的最大綜效馬力輸出，配上 eCVT 變速系統之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 9.4 秒完成，極速為 180km/h，平均油耗數字約為 22.2km/L，平均二氧化碳排放為 102g/km。

Swace 車系最早於 2020 年發表，為 Suzuki 與 Toyota 在歐洲市場基於 Toyota Corolla Touring Sports 所合作推出的車款，由 Toyota 負責在英國生產，Suzuki 負責在英國乃至於歐洲其他市場銷售，主要用意在於利用油電系統來改善車系平均碳排放數字以符合歐盟環保規範，並且讓 Suzuki 車款更為多元，國內導入的機率微乎其微。