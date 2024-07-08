BMW R1300 GS Adventure冒險重機亮相！電控滿檔、1桶油跑600km起

▲BMW新R1300 GS Adventure冒險越野重機亮相，具有超大30公升油箱、豐富電控配備，一桶油可跑600公里起跳。（圖／翻攝自BMW Motorrad，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

BMW Motorrad二輪部門推出2025年式R1300 GS Adventure越野冒險重機，該車不但擁有嶄新外形、豐富電控，還配備大容量30公升油箱，加上其具有20.4km／L出色油耗表現，換算下來一桶油可跑612公里，長途遠征歐亞大陸都沒問題！

▲新R1300 GS Adventure搭載1300c.c.水平對臥引擎，具145匹／15.2公斤米扭力，平均油耗可達20.4km／L。



新R1300 GS Adventure與R1300 GS同樣搭載1300c.c.水平對臥引擎，具有145匹／15.2公斤米扭力，也是BMW品牌史上最強悍的量產水平對臥引擎。R1300 GS Adventure也如外界預料，提供傳統換檔與ASA自動換檔輔助系統，ASA自動換檔系統由2具機電裝置進行6速變速箱的離合器與換檔，讓騎士不用操作離合器，不論是啟動、停止車輛或騎乘時都更輕鬆。

▲R1300 GS Adventure也可選配ASA自動換檔輔助系統，可讓車輛自動控制離合器、換檔，具有TFT 5吋全彩儀表、車高控制系統，讓上下車、騎乘過程更輕鬆便利。



R1300 GS Adventure標配可開關ABS防鎖死系統、多模式循跡控制系統（濕地、泥地等）、防甩頭、加熱手把、TPMS胎壓偵測、可調式風鏡、防護板等，另外還有斜坡輔助、半自動電子懸吊、電子車身高度控制、光感應頭燈、ACC車距巡航、前方碰撞警告、車道變換警告等，並具有6.5吋TFT儀表、USB-C插座與12V電源孔，配備非常豐富。

BMW Motorrad也表示，新R1300 GS Adventure不僅在視覺上精進，座椅舒適度也更加提升。預計新車將在今年下旬上市，售價則尚未公布，外界預測將自24,895美元起，折合新台幣約76.7萬起。

▲R1300 GS Adventure尚未公布售價，但預料將自24,895美元起，折合新台幣約76.7萬起。