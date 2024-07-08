「福特新7人座休旅」內外都曝光！1.5升新渦輪油電不吃油跑90公里

▲福特Equator休旅外觀、內裝都曝光，還將追加新的1.5升PHEV。（圖／翻攝自大陸工信部）

記者徐煜展／綜合報導

大陸江鈴福特旗下的Equator（領裕）休旅即將在近期推出新改款，近來除了有外觀、內裝照陸續曝光後，藉由此次改款，福特Equator也計劃新增新的1.5升PHEV插電式油電，能繳出不錯的90公里純電續航力。

▲小改款外型變得精緻不少，內裝鋪陳大致不變。

改款新Equator休旅整形有感，延續與新Equator Sport最新家族設計，大量採用提高視覺對比感的黑色烤漆於水箱護罩、下擾流、側裙妝點，讓原本霸氣十足的Equator增添不少都會時尚感。

目前Equator休旅尺碼4,920x1,930x1,760mm、軸距2,865mm，小改款車長將稍微增加15mm，並具備3排7人座空間配置，而最新曝光的內裝能看到，新Equator車艙設計大概維持不變，有超大24.6吋液晶螢幕與儀錶構成，採用旋鈕式排檔。

▲全新1.5升油電曝光，特殊狀況下不吃油能跑出90公里純電續航。

動力上有不少亮點，新Equator休旅首次導入PHEV油電，以1.5升渦輪搭配電動馬達與寧德時代的18.404kW•h 磷酸鐵鋰電池組，CLTC數據能繳出90公里純電續航力。