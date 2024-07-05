BMW「新大鳥越野冒險重機」預告亮相！將搭自排系統更適合長途

▲BMW二輪在推出R 1300 GS後，Adventure版本也即將到來，並且有望提供自動換檔系統。（圖／翻攝自BMW Motorrad，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在新一代BMW R1300 GS亮相後，BMW Motorrad二輪也即將帶來R 1300 GS Adventure越野冒險重機，該車更適合長途騎乘，並有望率先搭載自動換檔系統，預計近日就會上市。

新R 1300 GS Adventure將以R 1300 GS為基礎，並延續F 900 GS Adventure與GS Adventure的傳統，升級懸吊、越野輪胎、防護板與更大的油箱容量等，讓這款Adventure車型具有更強悍的長途越野性能。

▲BMW的自排換檔輔助系統可讓騎士更便利騎乘，適合長途冒險的R 1300 GS Adventure。



另外，新R 1300 GS Adventure除了傳統換檔方式外，也有望搭載BMW自排換檔輔助系統 (Automated Shift Assistant, ASA)，可解放左手離合器、換檔動作，讓騎士更輕鬆騎乘。動力方面，R 1300 GS Adventure將同樣搭載1300c.c.水平對臥引擎，具有143匹／15.2公斤米扭力，極速220km／h。