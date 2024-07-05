Honda「入門7人座MPV」也有Mugen無限套件！運動、跨界風格更強烈

▲Honda御用改裝廠Mugen無限推出Freed外觀套件，預計秋季就會開賣 。（圖／翻攝自Mugen無限，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

就在本田（Honda）「新7人座小型MPV」Freed日本開賣後（報導請點此），本田御用改裝廠Mugen無限也推出外觀套件，針對標準版Air與跨界風格的Crosstar車型帶來升級，預計秋季就會開賣。

▲在加長後擾流、側裙與低趴車高下，Mugen套件讓Freed也具有更多Type R的運動氛圍。

雖然Freed的1.5升自然進氣、1.5升e：HEV油電動力與性能掛不上邊，但Mugen無限也藉由誇張的空力套件，將Type R的運動氛圍增添上去，包括更肌肉感的前保桿、導流孔設計、加長側裙與黑色車身腰線，並搭配新款輪圈樣式。

車尾也有加長延伸的擾流、4道後下擴散器，同時後保桿兩側也有導流孔，再加上稍稍降低的車高，瞬間就讓這款入門MPV充滿日式視覺改裝。

▲Freed Crosstar跨界車型方面，Mugen則透過迷彩貼紙、黑化字樣增添視覺。

至於在Crosstar跨界車型方面，Mugen也提供同樣的外觀升級，引擎蓋上採黑色Mugen字樣，並在車側、尾門處帶有迷彩貼紙，維持Crosstar的戶外粗獷風格。

值得一提的是，除了Mugen無限外，日本Honda經銷商也推出自己的售後配件，除了外觀套件、輪圈、內裝外，還有一系列露營、寵物相關配件，分別為Superior Style與Active Tough Style 2種，顯見已爲Freed極富潛力的售後市場做好準備。

▲Honda日本經銷商也針對Freed推出許多售後配件，包括寵物、露營等相關物品。（圖／翻攝自Honda）