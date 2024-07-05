限量1500台！福特浪九皮卡車「黑化特仕版」澳洲開賣　專攻務實買家

圖文／7Car 小七車觀點

做為品牌全球戰略車款，Ford Ranger 在不同市場衍生出相當多元化特仕車型。近日 Ford 澳洲宣布於當地限量推出 Ranger Black Edition，配額僅有 1,500 台。

▲Ford 於澳洲當地限量推出 Ranger Black Edition。

此次推出的 Ranger Black Edition 是以當地的 Ranger XL Bi-Turbo 4×4 車型為基礎升級而來，希望能夠吸引更多務實性的買家。配備上承襲 XL 車型基本的外觀套件，以及鹵素大燈和車身同色保險桿，同時升級搭載全新黑色 17 吋鋁圈搭配全地形輪胎，同時水箱罩採用黑色烤漆處理及灰色飾件。其餘配備還有車側踏板和後防滾架，增進整體的粗曠感受。此外，Ranger Black Edition 還配有貨床防刮底板、12V 插座和貨物管理系統，滿足專業人士的使用需求。

Ranger Black Edition 在澳洲的起始價為 57,990 澳元，標準提供北極白烤漆，另有 Prestige Paint 套件供選配，價格為 700 澳元，新增手動捲簾和拖車套件。

動力方面搭載 2.0 升雙渦輪四缸柴油引擎，搭配 10 速自排變速箱，可發揮 201 匹最大馬力和 500 牛頓米峰值扭力。

現行 Ford Ranger (T6.2) 最早於 2021 年 11 月亮相，是 Ford 與 Volkswagen 雙方針對商用車的策略合作計畫的產物，動力系統除了提供汽油和柴油動力引擎之外，還首度搭載 PHEV 插電式混合動力系統。國內市場部分，福特六和於 2023 年 6 月正式引進國內市場販售，編成上規劃五人座的 XLT 車型 (建議售價 133.8 萬元起) 以及 Wildtrak 車型 (建議售價 158.8 萬元起)，而首次導入的 Raptor 高性能車型，建議售價為新臺幣 206.8 萬元起。