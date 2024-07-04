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35.6萬買「法系電動小車」！雪鐵龍Ami英國上市　台灣卡法規無緣

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 汽車集團旗下法國品牌 Citroën 日前宣布於英國市場推出 Ami Peps 車型，除了享有全新的 Night Sepia 深棕色烤漆，更帶有獨特的貼紙裝飾，另外還提供 My Ami Cargo Kit，具備前所未有的多功能性；目前已開放當地消費者訂購，建議售價為 8,595 英鎊 (約合新臺幣 35.6 萬元) 起。

折合新臺幣 35.6 萬元起　Citroën My Ami Peps 於英國上市

外觀方面，Citroën Ami Peps 匯集了先前 Pop 和 Tonic 車型的精髓，其特殊圖形貼花採用亮紅色和鮮豔的黃色妝點，為其增添了全新視覺風格。車室內提供了實用的配件，如智慧型手機夾、橙色帶狀門網、中央分隔行李網、黃色袋子掛鉤和三個橙色儲物箱，同時還包括橙色帶子和地墊縫線。My Connect Box 允許智慧型手機整合，而 My Ami Play 介面則將智慧型手機轉變為用於導航、音樂和通話的儀表板。

折合新臺幣 35.6 萬元起　Citroën My Ami Peps 於英國上市

受物流需求的啟發，Citroën 新推出 My Ami Cargo Kit 讓任何乘客在短短五分鐘內將副駕駛座轉換為貨運配置。包括兩個用於分隔駕駛員和乘客區域的垂直面板、四個用於創建實用裝載表面的面板以及一個用於隱藏包裹的遮擋網。此套件可支援最高 200 公升，總容積達 340 公升。所有部件都可以折疊並存放在駕駛座後面，為兩人提供舒適的旅程。

折合新臺幣 35.6 萬元起　Citroën My Ami Peps 於英國上市

折合新臺幣 35.6 萬元起　Citroën My Ami Peps 於英國上市

動力方面，My Ami 車系最早於 2020 年 4 月推出，是一款專為城市地區設計的車型，採用電池容量為 5.5 kWh，動力系統最大功率 6kW 的電動馬達，並採前置前輪驅動設定，最大馬力為 8hp、峰值扭力則為 4.08kgm，極速僅能達 45km/h，在 WMTC 測試規範下，具備最高約 75 公里的續航里程。充電規格方面，Citroën Ami 採用歐規 220V 雙圓式充電插座，並無配置 DC 快充裝置；原廠宣稱，由 0% 充電至 100% 可於 4 小時內完成。

臺灣市場方面，基於 Citroën Ami 特殊的產品定位，目前政府並沒有符合的法規支持該車掛上正牌上路，不過近日 Peugeot / Citroën 總代理寶嘉聯合有獨家引進該車進行測試，僅能以臨時牌的身分在路上奔馳，而本站日前亦有幸進行試駕體驗 [請按此參閱]

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Citroen雪鐵龍AmiPeps電動車小車汽車新車

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