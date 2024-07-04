35.6萬買「法系電動小車」！雪鐵龍Ami英國上市　台灣卡法規無緣

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 汽車集團旗下法國品牌 Citroën 日前宣布於英國市場推出 Ami Peps 車型，除了享有全新的 Night Sepia 深棕色烤漆，更帶有獨特的貼紙裝飾，另外還提供 My Ami Cargo Kit，具備前所未有的多功能性；目前已開放當地消費者訂購，建議售價為 8,595 英鎊 (約合新臺幣 35.6 萬元) 起。

外觀方面，Citroën Ami Peps 匯集了先前 Pop 和 Tonic 車型的精髓，其特殊圖形貼花採用亮紅色和鮮豔的黃色妝點，為其增添了全新視覺風格。車室內提供了實用的配件，如智慧型手機夾、橙色帶狀門網、中央分隔行李網、黃色袋子掛鉤和三個橙色儲物箱，同時還包括橙色帶子和地墊縫線。My Connect Box 允許智慧型手機整合，而 My Ami Play 介面則將智慧型手機轉變為用於導航、音樂和通話的儀表板。

受物流需求的啟發，Citroën 新推出 My Ami Cargo Kit 讓任何乘客在短短五分鐘內將副駕駛座轉換為貨運配置。包括兩個用於分隔駕駛員和乘客區域的垂直面板、四個用於創建實用裝載表面的面板以及一個用於隱藏包裹的遮擋網。此套件可支援最高 200 公升，總容積達 340 公升。所有部件都可以折疊並存放在駕駛座後面，為兩人提供舒適的旅程。

動力方面，My Ami 車系最早於 2020 年 4 月推出，是一款專為城市地區設計的車型，採用電池容量為 5.5 kWh，動力系統最大功率 6kW 的電動馬達，並採前置前輪驅動設定，最大馬力為 8hp、峰值扭力則為 4.08kgm，極速僅能達 45km/h，在 WMTC 測試規範下，具備最高約 75 公里的續航里程。充電規格方面，Citroën Ami 採用歐規 220V 雙圓式充電插座，並無配置 DC 快充裝置；原廠宣稱，由 0% 充電至 100% 可於 4 小時內完成。

臺灣市場方面，基於 Citroën Ami 特殊的產品定位，目前政府並沒有符合的法規支持該車掛上正牌上路，不過近日 Peugeot / Citroën 總代理寶嘉聯合有獨家引進該車進行測試，僅能以臨時牌的身分在路上奔馳，而本站日前亦有幸進行試駕體驗 [請按此參閱]。