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小排量重機當道！凱旋Speed／Scrambler 400上市不到1年狂賣5萬台

▲Speed,400。（圖／翻攝自Triumph）

▲Triumph原廠宣布，上市不到1年的入門單缸重機Speed 400／Scrambler 400X系列全球銷售已破50,000台。（圖／翻攝自Triumph，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

小排氣量重機當道！英國重機品牌Triumph（凱旋）宣布，自去年10月推出的Speed 400、Scrambler 400X在上市不到1年內，已在全球27個市場累積販售突破50,000輛。這款Triumph入門單缸重機也在今年2月由總代理安東貿易導入販售，售價自25.3萬起（報導請點此）

▲Speed 400。（圖／記者林鼎智攝）

▲Triumph總代理安東貿易也在今年2月導入Speed 400、Scrambler 400X，售價自25.3萬起。

事實上，各家品牌的公升級重機銷量佔比不高，反而是小排量入門機種最受歡迎，除了Triumph Speed 400、Scrambler 400X外，像是KTM 390、Kawasaki忍者400、Honda CB300R／Rebel 500等小排量車款最暢銷，不僅對新手較為友善，也比公升級機種更適合日常道路使用需求，使得不少品牌開始縮減公升級的開發資源，轉而為入門機種下放更多配備。

▲Speed 400。（圖／記者林鼎智攝）

▲Speed 400。（圖／記者林鼎智攝）

▲Speed 400、Scrambler 400X採398c.c.水冷單缸引擎，具有最大馬力40匹，配備上也有前倒叉、4活塞輻射卡鉗、TCS循跡防滑、ABS防煞車鎖死系統、滑動式離合器等配備。

以Triumph Speed 400、Scrambler 400X來說，除了擁有復古外型與跨界冒險風格外，配備上也採43mm前倒叉、掛瓶後避震，並具有Brembo Bybre輻射4活塞卡鉗，採電子油門，並都具有TCS循跡防滑、ABS防煞車鎖死系統、滑動式離合器等配備。動力上則都採用398c.c.水冷單缸引擎，具有最大馬力40匹／8,000rpm、最大扭力3.8公斤米／3,000rpm輸出。

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關鍵字：汽車重機2輪凱旋TriumphSpeed400Scrambler400X街車入門輕檔小排量

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