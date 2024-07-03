ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

102800元不變！台灣山葉「24年式EMF電動機車」上市　再推資費優惠

▲台灣山葉24年式EMF增新色 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲台灣山葉新24年式EMF上市，新年式新增2款車色，售價維持102,800元不變 。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣山葉（Yamaha）近日推出新2024年式EMF電動機車，除了原有的寂光藍、闇馳黑、蒼邃綠3車色外，新年式更增添「闇星黑」、「曙光白」兩款新色（限平腳踏版本），售價則維持102,800元不變。

▲台灣山葉24年式EMF增新色 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲台灣山葉24年式EMF增新色 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲24年式EMF新增闇星黑（上圖）、曙光白（下圖）2款新色，限平腳踏版本。

新年式EMF在車身以亮橘色元素設計不同圖案，車身設計也以獨特簍空造型凸顯特色。其中在車側飾板處也以EMF全名「Electro Motive Fighter」字樣、亮橘色3角元素提升質感細節。

另外，兩側車殼側蓋也有「26Nm、7.6kW、3.5sec」等字樣，說明EMF的扭力／出力／直線加速表現，並同樣有亮橘色斜線、3角元素圖案；後方坐墊車殼及車縫線處也有「YAMAHA EM series」小字與亮橘色縫線，強化EMF的戰鬥形象。

▲台灣山葉24年式EMF增新色 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲台灣山葉24年式EMF增新色 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲台灣山葉24年式EMF增新色 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲新年式EMF在車身細節處以亮橘色、3角元素及相關字樣增添質感。

Yamaha EMF電動機車具有獨特造型，採Gogoro電池交換系統、G2水冷永磁同步馬達，具有7.6kW／26NM輸出、純電行駛65公里表現。台灣山葉也推出EMF購車優惠，即日起至7月底止，購買Yamaha電動車即補助最高3年免費騎（以319元月資費方案計算，319元x36個月共11,484元）優惠。

▲台灣山葉24年式EMF增新色 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲7月底前完成EMF購車領牌，最高可享3年免費騎資費優惠。

Yamaha EMF簡易規格：

▲台灣山葉24年式EMF增新色 。（圖／翻攝自Yamaha）

►台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

►99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：汽車二輪機車山葉台灣山葉YamahaEMF新年式新色PBGN換電

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

102800元不變！台灣山葉「24年式EMF電動機車」上市　再推資費優惠

102800元不變！台灣山葉「24年式EMF電動機車」上市　再推資費優惠

最新文章

台灣山葉24年式EMF新增車色2024-07-03

政府出手擋「大陸汽車大軍壓境」2024-07-03

現代「豪華電動房車」改款升級2024-07-03

Honda推出「萬用行動電源」2024-07-03

Suzuki傳「擴大Jimny陣容」2024-07-03

最強悍Defender OCTA 788萬起2024-07-03

Volvo「全新旗艦7人座MPV」有望登台2024-07-03

「TOYOTA全新MPV」最快今年量產2024-07-03

吉利集團推神盾短刀磷酸鐵鋰電池2024-07-03

瑞典超跑0-400-0加速煞停27.83秒2024-07-02

熱門文章

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見2024-07-02

「大改款MG HS」休旅來了2024-07-02

「TOYOTA全新MPV」最快今年量產2024-07-03

Volvo「全新旗艦7人座MPV」有望登台2024-07-03

消費者報告曝3年新古車名單2024-07-02

TOYOTA「油電入門新小車」亮相2024-07-01

「TOYOTA全新電車」續航破1,000公里2024-07-02

Honda推出「萬用行動電源」2024-07-03

光陽Ionex電動機車推0元交車2024-07-01

台灣6月電動車銷量出爐！MG4入榜2024-07-01

相關新聞

現代「豪華電動房車」改款升級！27吋大螢幕、加長軸距　續航更好

現代「豪華電動房車」改款升級！27吋大螢幕、加長軸距　續航更好

Honda推出「萬用行動電源」！1500W輸出、電動機車＆住宅一機搞定

Honda推出「萬用行動電源」！1500W輸出、電動機車＆住宅一機搞定

「Suzuki Jimny」陣容將擴大！傳單艙皮卡、油電＆電動版開發中

「Suzuki Jimny」陣容將擴大！傳單艙皮卡、油電＆電動版開發中

三重「鞭炮隨機炸車」自小客車底破損...機車險摔　超劣畫面曝

三重「鞭炮隨機炸車」自小客車底破損...機車險摔　超劣畫面曝

788萬起！最強悍「Defender OCTA」亮相　首發版台灣只有18輛

788萬起！最強悍「Defender OCTA」亮相　首發版台灣只有18輛

讀者迴響

熱門文章

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

「大改款MG HS」休旅來了7月見！外觀變超帥　預計採1.5升渦輪、油電

「大改款MG HS」休旅來了7月見！外觀變超帥　預計採1.5升渦輪、油電

「TOYOTA全新MPV」最快今年量產！採寬敞3排7人座大空間

「TOYOTA全新MPV」最快今年量產！採寬敞3排7人座大空間

Volvo「全新旗艦7人座MPV」有望登台！EX30先當前鋒預計明年見

Volvo「全新旗艦7人座MPV」有望登台！EX30先當前鋒預計明年見

《消費者報告》公布「妥善率最佳的3年新古車」　各級距名單曝！

《消費者報告》公布「妥善率最佳的3年新古車」　各級距名單曝！

TOYOTA「油電入門新小車」亮相！油耗32km／L超省油　折合新台幣53萬

TOYOTA「油電入門新小車」亮相！油耗32km／L超省油　折合新台幣53萬

「TOYOTA全新電動車」續航超過1,000公里！4種新電池技術曝光

「TOYOTA全新電動車」續航超過1,000公里！4種新電池技術曝光

Honda推出「萬用行動電源」！1500W輸出、電動機車＆住宅一機搞定

Honda推出「萬用行動電源」！1500W輸出、電動機車＆住宅一機搞定

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366