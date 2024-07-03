102800元不變！台灣山葉「24年式EMF電動機車」上市　再推資費優惠

▲台灣山葉新24年式EMF上市，新年式新增2款車色，售價維持102,800元不變 。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣山葉（Yamaha）近日推出新2024年式EMF電動機車，除了原有的寂光藍、闇馳黑、蒼邃綠3車色外，新年式更增添「闇星黑」、「曙光白」兩款新色（限平腳踏版本），售價則維持102,800元不變。

▲24年式EMF新增闇星黑（上圖）、曙光白（下圖）2款新色，限平腳踏版本。



新年式EMF在車身以亮橘色元素設計不同圖案，車身設計也以獨特簍空造型凸顯特色。其中在車側飾板處也以EMF全名「Electro Motive Fighter」字樣、亮橘色3角元素提升質感細節。

另外，兩側車殼側蓋也有「26Nm、7.6kW、3.5sec」等字樣，說明EMF的扭力／出力／直線加速表現，並同樣有亮橘色斜線、3角元素圖案；後方坐墊車殼及車縫線處也有「YAMAHA EM series」小字與亮橘色縫線，強化EMF的戰鬥形象。

▲新年式EMF在車身細節處以亮橘色、3角元素及相關字樣增添質感。



Yamaha EMF電動機車具有獨特造型，採Gogoro電池交換系統、G2水冷永磁同步馬達，具有7.6kW／26NM輸出、純電行駛65公里表現。台灣山葉也推出EMF購車優惠，即日起至7月底止，購買Yamaha電動車即補助最高3年免費騎（以319元月資費方案計算，319元x36個月共11,484元）優惠。

▲7月底前完成EMF購車領牌，最高可享3年免費騎資費優惠。

Yamaha EMF簡易規格：