現代「豪華電動房車」改款升級！27吋大螢幕、加長軸距　續航更好

▲在上市3年後，Genesis G80推出中期改款，不但加長軸距、電池容量也更大。（圖／翻攝自Genesis，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在上市3年後，Hyundai（現代）豪華品牌Genesis針對旗下電動房車G80進行中期改款，不僅軸距加長、內外觀修飾升級，電池容量也加大到95.4kWh，具有更出色的續航里程，預計8月就會在南韓上市，售價尚未公布。

▲小改款Genesis G80軸距加長至3,139mm，更逼近G90車型，提供更多後座腿部空間。



小改款Genesis G80外觀換上新的前保桿、進氣壩，車身下半部也增添更多鍍鉻材質，另外也換上新款19吋輪圈樣式、以及MLA矩陣式LED頭燈。車格方面，新G80也增加軸距130mm，使軸距來到3,139mm，具有更多後座腿部空間，提升舒適度。

座艙上，G80也採27吋OLED數位儀表、中控曲面螢幕，並提供後座影音系統，可透過後座中央扶手上的面板控制，並具有後座窗簾提升私密性。電動動力系統上，新G80電池容量從原本的87.2kWh加大至95.4kWh，在南韓測試規範下，使續航力從原本的427公里提升至475公里。而在WLTP規範下，改款前G80就有520公里續航，小改款後預計將接近600公里大關。

Genesis尚未公布G80的動力變化，預料將同樣維持雙馬達全輪驅動，具有最大馬力365匹／71.4公斤米扭力輸出，在南韓8月上市，預計將以2025年式車型導入歐洲、美國販售。

▲G80也具有後座娛樂系統，可透過後座中央扶手的面板進行控制，後座座椅也採電動調整。