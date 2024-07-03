「Suzuki Jimny」陣容將擴大！傳單艙皮卡、油電＆電動版開發中

▲Suzuki傳出將擴大Jimny陣容，除了電動版Jimny確定2030年上市外，還不排除推出皮卡車型與油電動力版本。（圖／翻攝自Suzuki）



記者林鼎智／綜合報導

Suzuki Jimny自上市5年來，不論3門或5門車型都仍十分暢銷，而最近原廠也傳出將擴大Jimny陣容，除了增添皮卡版本外，包括油電動力、全電動也不缺席，更確定電動版Jimny將在2030年上市。

據了解，澳洲Suzuki總裁暗示Jimmy Pickup仍在開發中，甚至直言該計畫並沒有被結束。Jimny皮卡最早在2019年東京改裝車展上以概念車的方式亮相，外界也預測這款Jimny皮卡將以5門車型為基礎，在2,590mm軸距下延伸後懸吊，為後車斗騰出空間，並為單艙皮卡樣式。

▲Jimny皮卡概念車最早在2019年東京改裝車展亮相，最近也傳出該計畫並沒有被結束 。（圖／翻攝自Carscoops，圖為預想圖）



動力編成方面，Jimny在嚴苛的排廢法規下有望增添油電動力，並可能採1.5升+輕油電系統，最快在今年下旬改款亮相。

至於電動版Jimny也被官方證實正在開發中，並將在2030年上市，電動Jimny將以3門車型為主，外觀升級LED圓型頭燈，預計販售市場將包括歐洲、日本、印度等，台灣也有導入可能。

▲Suzuski原廠也確認電動版Jimny正在開發中，將有新的頭燈造型，並將作為全球戰略車款。（圖／翻攝自Suzuki）