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788萬起！最強悍「Defender OCTA」亮相　首發版台灣只有18輛

▲Defender OCTA 。（圖／翻攝自JLR）

▲最強悍、位列車系頂級的Defender OCTA 亮相，台灣售價自788萬起，另外首發年式限定的Edition One台灣限量18台，售價為858萬起。（圖／翻攝自JLR，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

定位為該車系最強、最頂級的Defender OCTA正式亮相，不僅首度搭載液壓互聯6D Dynamic動態氣壓懸吊系統，更具有4.4升V8雙渦輪+MHEV輕油電強悍動力。此次台灣JLR也公布全新Defender OCTA售價自788萬起，而首發年式限定生產的Edition One版本則是858萬起，後者台灣限量18台。

Defender OCTA台灣售價：788萬起
Defender OCTA Edition One：858萬起（台灣限量18輛）

▲Defender OCTA 。（圖／翻攝自JLR）

▲Defender OCTA也成為Defender首款導入6D Dynamic動態氣壓懸吊系統的車型。

新Defender OCTA具有Petra Copper佩特拉銅與Faroe Green法羅群島綠、Carpathian Grey 喀爾巴阡灰與 Charente Grey夏朗德灰等2款專屬車色，並提供20吋、22吋輪圈，具有獨特水箱護罩設計、全新後保桿、4出主動式排氣系統與車身底部防護，包括鋁合金前下護板、外露式拖車勾等。

▲Defender OCTA 。（圖／翻攝自JLR）

▲Defender OCTA 。（圖／翻攝自JLR）

▲Defender OCTA提供2款專屬車色，更具有品牌量產車型最大的22吋輪圈（Edition One版為20吋）。

車內採12.3吋數位儀表、11.4吋Pivi Pro中控螢幕、Meridian 700W音響系統，內裝則採Burnt Sienna半本胺皮革、搭配檀木黑紡織飾邊，並具有BASS沉浸式體感座椅，能讓前座具有更好的音樂感受；而Edition One車型則採Ultrafabrics PU座椅飾面，具有高耐用度、較傳統皮革輕量30%的特色，為卡其色／檀木黑雙色設計。

▲Defender OCTA 。（圖／翻攝自JLR）

▲車內採12.3吋數位儀表、11.4吋Pivi Pro中控螢幕，具有Meridian 700W音響系統，內裝則標配Burnt Sienna半本胺皮革、搭配檀木黑紡織飾邊。

動力上Defender OCTA搭載4.4升V8雙渦輪+MHEV輕油電引擎、8速手自排變速箱，具有635匹／76.5公斤米扭力，0-100km／h加速4秒內。越野性能上也更強化，車高提升28mm、車身加寬68mm，涉水深度達1公尺，也成為Defender車系之冠。

▲Defender OCTA 。（圖／翻攝自JLR）

Defender OCTA也搭載液壓互聯6D Dynamic動態氣壓懸吊系統，提供頂級舒適性與全地形性能表現，制動系統也升級Brembo卡鉗、400mm前碟盤，具有Defender最快的轉向比。原廠也為Defender OCTA進行超過13,960項額外測試，包括高速越野耐久性、高速公路耐久性等考驗。

▲Defender OCTA 。（圖／翻攝自JLR）

▲Defender OCTA 。（圖／翻攝自JLR）

▲Defender OCTA搭載4.4升V8雙渦輪+MHEV輕油電引擎、8速手自排變速箱，具有635匹／76.5公斤米扭力，並且越野性能也更強化，最大涉水深度達1公尺。

Defender OCTA簡易規配

▲Defender OCTA 。（圖／翻攝自JLR）

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