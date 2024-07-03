吉利集團推出「神盾短刀磷酸鐵鋰電池」！更短更小適用各種電動車

圖文／7Car 小七車觀點

吉利控股集團近日宣布推出最新研發的刀片式磷酸鐵鋰電池「神盾短刀電池」。官方指出，其採用更短、更緊湊的尺寸，使得電池模組的布局應用可以更加靈活。而這項設計不僅能提高車輛的安全性，還能有效利用空間，適用於更多車型的設計需求。

▲吉利集團宣布推出最新研發的刀片式磷酸鐵鋰電池「神盾短刀電池」。

「神盾短刀電池」透過優化電池材料和結構，讓其能量密度提升將近 200Wh/kg。代表在相同體積下，電池能夠儲存更多的能量，進而提升電動車的續航里程，為消費者帶來更優異的駕駛體驗。而新一代電池在快充能力及低溫放電表現方面亦有改善，不僅能夠在較短時間內完成充電，還可以於低溫環境下保持穩定的放電性能，確保電動車能夠適應不同的氣候，維持整車的運作機能。

另外在安全性部分，「神盾短刀電池」經過了多項安全測試，包含電芯針刺測試、電池包海水腐蝕浸泡測試、電池包三面跌落重擊測試、電池包外部火燒測試、整車負坎衝擊測試、整車正向刮底測試、整車後向刮底測試、整車托底試驗等，涵蓋車輛遭受撞擊、電池刺穿、刮傷等各種情境，確保電池模組均能有完善的保護性。

神盾短刀電池將首先搭載在吉利銀河 E5 車系上，同時也宣告未來還將應用在更多其它車款上；像是甫剛發表的 Proton e.Mas 品牌旗下首款車型將會是銀河 E5 的孿生車型，意味著 Proton 首款電動車將率先採用此次發表的「神盾短刀電池」技術。