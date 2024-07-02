ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

瑞典超跑0-400-0KM加速煞停「只需27.83秒」Koenigsegg再破紀錄

圖文／7Car 小七車觀點 

瑞典超級跑車製造廠 Koenigsegg 日前釋出旗下極速王者 Jesko Absolut 在厄勒布魯 (Örebro) 機場打破 0-400-0 km/h 加速紀錄影片，原廠專業試車手 Markus Lundh 憑僅僅 27.83 秒，超越 2023 年由 Regera 所創下的 28.81 秒紀錄，縮短了將近一秒。

超越 Regera 近 1 秒！　Koenigsegg Jesko Absolut 打破 0-400-0 km/h 加速紀錄

超越 Regera 近 1 秒！　Koenigsegg Jesko Absolut 打破 0-400-0 km/h 加速紀錄

動力部分，Koenigsegg Jesko Absolut 配置 5,065c.c. 雙渦輪增壓 V8 汽油引擎搭配 9 速 LST 變速箱，在搭配 E85 (專門給「彈性燃料車 (Flexible Fuel Vehicle, FFV)」使用的燃料)的狀況下，提供最大馬力 1,600hp，最大扭力來到 1,500Nm，若使用一般 95 汽油的情況下，最大馬力則是 1,280hp。

超越 Regera 近 1 秒！　Koenigsegg Jesko Absolut 打破 0-400-0 km/h 加速紀錄

除此之外，Jesko Absolut 擁有加強的車體空力套件，包含引擎蓋進氣孔以及進氣壩，讓車身在高速時能有更穩定的平衡，車尾部分加上了兩組類似鯊魚鰭的空力套件，其靈感源自於 F-15 戰鬥機，不僅幫助車體在高速行駛中提高車尾的下壓力，還能達到美感與實質的效用。底盤部分足踏四顆 21 吋 325/20 胎圈，同時前避震也經過重新強化更為競技。

超越 Regera 近 1 秒！　Koenigsegg Jesko Absolut 打破 0-400-0 km/h 加速紀錄

從 1994 年至今日，Koenigsegg 已發展成為眾多車迷們所崇拜的超級跑車製造廠，並與 Bugatti、Pagani 等品牌相提並論，在 Christian von Koenigsegg 的指導與監督下完成最高規格的汽車工藝。臺灣方面則由嘉鎷興業擔任總代理，並以導入過 Agera R、Agera RS 等車款，並受到層峰市場肯定。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點KoenigseggJeskoAbsolutRegera加速400煞停世界紀錄瑞典超跑跑車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

光陽釋出「全新水冷街跑RTS 135」預告片　6／12發表會同步直播

光陽釋出「全新水冷街跑RTS 135」預告片　6／12發表會同步直播

市場唯一！FUSO「電動輕型貨卡eCanter」台灣上市　保養比柴油省60%

市場唯一！FUSO「電動輕型貨卡eCanter」台灣上市　保養比柴油省60%

光陽大樂狂掃多功能機車級距「攻下7成佔比」本月買車現省9000↑

光陽大樂狂掃多功能機車級距「攻下7成佔比」本月買車現省9000↑

光陽Ionex推新版資費「自己充電7折優惠」！市場最便宜省錢最有感

光陽Ionex推新版資費「自己充電7折優惠」！市場最便宜省錢最有感

光陽全新運動車款「RTS 135發表時間曝」！靈巧操控將是最大看點

光陽全新運動車款「RTS 135發表時間曝」！靈巧操控將是最大看點

42.8萬！凱旋重機「Daytona 660紅牌跑車」抵台　限時限量款同步公布

42.8萬！凱旋重機「Daytona 660紅牌跑車」抵台　限時限量款同步公布

最新文章

吉利集團推神盾短刀磷酸鐵鋰電池2024-07-03

瑞典超跑0-400-0加速煞停27.83秒2024-07-02

7月購車優惠、二輪促銷開打2024-07-02

比亞迪電動超跑紐柏林賽道測試2024-07-02

法拉利首款電動車傳要價1670萬起2024-07-02

消費者報告曝3年新古車名單2024-07-02

Skoda「新入門電動休旅」編成曝2024-07-02

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見2024-07-02

上半年電動車排行！納智捷、特斯拉入榜2024-07-02

台灣上半年暢銷車！MG、TOYOTA亮眼2024-07-02

熱門文章

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見2024-07-02

「大改款MG HS」休旅來了2024-07-02

台灣上半年暢銷車！MG、TOYOTA亮眼2024-07-02

台灣6月電動車銷量出爐！MG4入榜2024-07-01

光陽Ionex電動機車推0元交車2024-07-01

TOYOTA「油電入門新小車」亮相2024-07-01

TOYOTA皇冠跨界旅行車10月陸上市2024-07-01

TOYOTA Vios將取消「60萬有找入門款」2024-07-01

「TOYOTA全新電車」續航破1,000公里2024-07-02

99.9萬起！納智捷「n7入門降10萬」2024-07-01

相關新聞

比亞迪「1287匹電動超跑」紐柏林賽道測試！拼極限2.5噸重煞到發紅

比亞迪「1287匹電動超跑」紐柏林賽道測試！拼極限2.5噸重煞到發紅

法拉利「首款電動車」傳要價1670萬起！假尾管測試曝、明年底上市

法拉利「首款電動車」傳要價1670萬起！假尾管測試曝、明年底上市

阿公阿嬤有福了！瑞典通過「有薪育孫假」　幫帶金孫能請3個月

阿公阿嬤有福了！瑞典通過「有薪育孫假」　幫帶金孫能請3個月

折合新台幣268萬起！Infiniti QX80美國開賣　全面搭載3.5升V6引擎

折合新台幣268萬起！Infiniti QX80美國開賣　全面搭載3.5升V6引擎

TOYOTA「皇冠跨界旅行車」10月陸上市！綜效續航力突破1200KM

TOYOTA「皇冠跨界旅行車」10月陸上市！綜效續航力突破1200KM

讀者迴響

熱門文章

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

「大改款MG HS」休旅來了7月見！外觀變超帥　預計採1.5升渦輪、油電

「大改款MG HS」休旅來了7月見！外觀變超帥　預計採1.5升渦輪、油電

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

6月電動車銷量「MG4首月掛牌成績」曝！特斯拉奪冠亞軍　納智捷退第3

6月電動車銷量「MG4首月掛牌成績」曝！特斯拉奪冠亞軍　納智捷退第3

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

TOYOTA「油電入門新小車」亮相！油耗32km／L超省油　折合新台幣53萬

TOYOTA「油電入門新小車」亮相！油耗32km／L超省油　折合新台幣53萬

TOYOTA「皇冠跨界旅行車」10月陸上市！綜效續航力突破1200KM

TOYOTA「皇冠跨界旅行車」10月陸上市！綜效續航力突破1200KM

台灣「60萬有找小車」快買不到了！TOYOTA Vios傳將縮編砍入門款

台灣「60萬有找小車」快買不到了！TOYOTA Vios傳將縮編砍入門款

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366