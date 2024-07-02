瑞典超跑0-400-0KM加速煞停「只需27.83秒」Koenigsegg再破紀錄

圖文／7Car 小七車觀點

瑞典超級跑車製造廠 Koenigsegg 日前釋出旗下極速王者 Jesko Absolut 在厄勒布魯 (Örebro) 機場打破 0-400-0 km/h 加速紀錄影片，原廠專業試車手 Markus Lundh 憑僅僅 27.83 秒，超越 2023 年由 Regera 所創下的 28.81 秒紀錄，縮短了將近一秒。

動力部分，Koenigsegg Jesko Absolut 配置 5,065c.c. 雙渦輪增壓 V8 汽油引擎搭配 9 速 LST 變速箱，在搭配 E85 (專門給「彈性燃料車 (Flexible Fuel Vehicle, FFV)」使用的燃料)的狀況下，提供最大馬力 1,600hp，最大扭力來到 1,500Nm，若使用一般 95 汽油的情況下，最大馬力則是 1,280hp。

除此之外，Jesko Absolut 擁有加強的車體空力套件，包含引擎蓋進氣孔以及進氣壩，讓車身在高速時能有更穩定的平衡，車尾部分加上了兩組類似鯊魚鰭的空力套件，其靈感源自於 F-15 戰鬥機，不僅幫助車體在高速行駛中提高車尾的下壓力，還能達到美感與實質的效用。底盤部分足踏四顆 21 吋 325/20 胎圈，同時前避震也經過重新強化更為競技。

從 1994 年至今日，Koenigsegg 已發展成為眾多車迷們所崇拜的超級跑車製造廠，並與 Bugatti、Pagani 等品牌相提並論，在 Christian von Koenigsegg 的指導與監督下完成最高規格的汽車工藝。臺灣方面則由嘉鎷興業擔任總代理，並以導入過 Agera R、Agera RS 等車款，並受到層峰市場肯定。