折合新台幣268萬起！Infiniti QX80美國開賣　全面搭載3.5升V6引擎

圖文／7Car 小七車觀點

Infiniti 日前正式在美國市場宣布正式開始販售全新大改款 2025 年式 QX80 車系，編成分別是 Pure、Luxe、Sensory 及 Autograph 共 4 款，不含運送雜費的建議售價自 82,450~110,595 美元起 (約合新台幣 268.4~360.1 萬元起)，預計 7 月底前送達全美各地經銷據點。

▲Infiniti 日前正式在美國市場宣布正式開始販售全新大改款 2025 年式 QX80 車系，不含運送雜費的建議售價自 82,450~110,595 美元起 (約合新台幣 268.4~360.1 萬元起)。

外觀方面，全新大改款 2025 年式 Infiniti QX80 承襲該廠最新的 “Artistry in Motion” 設計語彙，強調極簡主義和精緻細節，外觀靈感源於自然形態，水箱罩格柵網的設計是以竹林為發想意象，尾燈則模仿波光粼粼的水面，而飾條部分則呈現日本禪園的沙紋。

▲全新大改款 2025 年式 Infiniti QX80 承襲該廠最新的 “Artistry in Motion” 設計語彙，強調極簡主義和精緻細節，外觀靈感源於自然形態，水箱罩格柵網的設計是以竹林為發想意象。

▲尾燈模仿波光粼粼的水面，而飾條部分則呈現日本禪園的沙紋。

內裝方面，全新大改款 2025 年式 Infiniti QX80 的座艙具備雙 14.3 吋螢幕，也擁有 semi-aniline 皮質包覆座椅，搭配 open-pore 木質飾板，也具備 64 色個人化氛圍照明，而車內的科技也增加 Invisible Hood View 透視引擎蓋功能，並且在車載系統內整合多樣 Google 功能，而聽覺部分則導入 24 支揚聲器的 Klipsch Reference Premiere 音響。

▲全新大改款 2025 年式 Infiniti QX80 的座艙具備雙 14.3 吋螢幕，也擁有 semi-aniline 皮質包覆座椅，搭配 open-pore 木質飾板，也具備 64 色個人化氛圍照明。

動力配置方面，全新大改款 2025 年式 Infiniti QX80 捨棄過去的 V8 引擎，改為全數採用 3.5 升 V6 雙渦輪增壓引擎，可輸出 450hp 最大馬力及約 71.34kg-m 峰值扭力，搭配 9 速手自排變速系統，驅動方式標準為後輪驅動，也可升級為四輪驅動，而底盤部分則具備電子氣壓懸吊配置。

國內市場方面，Infiniti 總代理裕隆日產未曾導入過 QX80 尺碼的車型，目前車型尺寸最大的款式為 QX60 車系，未來導入的可能性，有待本站持續追蹤。