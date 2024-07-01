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TOYOTA「皇冠跨界旅行車」10月陸上市！綜效續航力突破1200KM

圖文／7Car 小七車觀點

根據外媒報導，甫北美市場上市的 Toyota Crown Signia 將在今年 10 月於中國大陸市場推出，預計將由廣汽豐田主導生產，搭載 PHEV 動力，號稱具備 90 公里的純電續航里程，綜效續航里程可達 1,200 公里。

▲廣汽豐田在 6/28 舉辦的科技日上宣布將導入續航力超過 1,200 公里的 PHEV 車款。

Crown Signia 在外觀上採用品牌最新的家族化特徵，融入了 Toyota 及 Lexus 的設計元素，車頭承襲從第五代 Prius 採用的分離式頭燈組，上方具備細長的 LED 日行燈，頭燈組則是整合於前保險桿當中。另外水箱護罩則選用與 Lexus 近年採用的無框式造型，也是該車最大的特色之一。接著來到側面，Crown Signia 明顯較 Crown Sport 修長許多，官方宣稱其長寬高分別是 4,930mm x 1,880mm x 1,620mm，並提供 19 吋或 21 吋輪圈。車尾部分則配有貫穿式的 LED 燈及剎車燈，搭配鯊魚鰭天線及尾翼造型，凸顯出運動休旅性格。

車內部分整體鋪陳承襲 Crown 家族風格，中控台相當有層次感，同時雙色的配色也提供較為時尚的氛圍。配備上提供 12.3 吋全液晶儀錶板和 12.3 吋多媒體資訊觸控螢幕，其系統可透過 OTA 線上進行升級，但仍保留物理按鍵，包括獨立的空調介面，並配有 11 揚聲器 JBL 音響系統、方向盤加熱、無線充電板和座椅加熱等。ADAS 部分標準配置 Toyota Safety Sense 3.0，提供行人偵測與碰撞、車道偏離預警、主動式巡航控制、自動遠光燈等。

動力表現上，Crown Signia 提供油電混合和插電式混合動力車型，油電車型採用 2.5 升自然進氣引擎搭配電動馬達，最大輸出達 243hp，並具備 Normal、Eco、Sport 三種駕駛模式，平均油耗達 15.4km/L。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點TOYOTACrownSignia跨界旅行車Estate汽車新車皇冠

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