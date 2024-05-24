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42.8萬！凱旋重機「Daytona 660紅牌跑車」抵台　限時限量款同步公布

▲凱旋重機「Daytona 660紅牌跑車」抵台　。（圖／記者張慶輝攝）

▲Triumph凱旋總代理安東導入全新Daytona 660，建議售價42.8萬。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新北報導

Triumph凱旋重機總代理安東今（24）日正式在台發表全新Daytona 660紅牌跑車，並為其開出42.8萬起的建議售價，預計第3季可以展開交車；除了Daytona 660外，安東也同場公布了將導入全新現時限量車款Trident 660 Triple Tribute Edition，建議售價43.5萬。

▲凱旋重機「Daytona 660紅牌跑車」抵台　。（圖／記者張慶輝攝）

▲此次導入的Daytona 660提供消光黑、亮光紅與亮光白3種車色選擇。

「Daytona」名稱的背後，除了有Triumph在賽車歷史上的傳奇成就外，對車迷來說也是相當經典的名號，所以這次原廠定位在「每天都能享受的Sport跑車」的Daytona 660也備受關注；相較於市場上相近定位的車款，Daytona 660以較為簡約的線條塑造出上乘質感，並有著完整的跑車化整流罩，車色則提供消光黑、亮光紅與亮光白等3種選擇。

▲凱旋重機「Daytona 660紅牌跑車」抵台　。（圖／記者張慶輝攝）

▲Daytona 660有著極具親和力的騎乘姿勢，同時規格數據也優於定位相似的日系機種。

近年Triumph車款都有非常完整的電子／電控配備，Daytona 660也不例外，原廠就標配多功能儀表、前後LED燈組、電子油門、ABS系統、TCS循跡防滑、3種騎乘模式（標準、雨天、運動），另外還提供進退快排、智慧型手機連接等選配功能，安東也表示同步引進了30多項原廠改裝配件，並一樣會提供原廠保固。

▲凱旋重機「Daytona 660紅牌跑車」抵台　。（圖／記者張慶輝攝）

▲凱旋重機「Daytona 660紅牌跑車」抵台　。（圖／記者張慶輝攝）

▲凱旋重機「Daytona 660紅牌跑車」抵台　。（圖／記者張慶輝攝）

▲Daytona 660一樣有著完整豐富的電子配備與電控系統，另提供智慧型手機連接機能與進退檔快排系統供選用。

Daytona 660與Trident／Tiger Sport相同，都採用了660c.c.水冷三缸引擎，不過輸出與轉速都有顯著提升，可輸出95匹馬力與7.04公斤米扭力，紅線區轉速高達12,650轉，且3,125轉就有80%扭力，這些增長主要是得益於曲軸、活塞與汽缸蓋的優化，以及全新的3個節流閥設計。

▲凱旋重機「Daytona 660紅牌跑車」抵台　。（圖／記者張慶輝攝）

▲相較於使用相同引擎的其他機種，Daytona 660進一步將馬力提升至95匹，並保有3缸引擎的充沛低轉扭力。

操控方面，Daytona 660採用鋼管車架、煞車採前雙對向4活塞輻射卡鉗搭配310mm碟盤，懸吊則是前SHOWA SFF-BP 41mm倒叉、後單槍預載可調避震；除了有帥氣的跑車外型，Triupmgh更強調Daytona 660是一部可以天天騎的運動車款，所以有著親民的810mm座高與201公斤車重，若騎士想要更踏實的著地感，還能選用低座墊使其進一步降至785mm。

▲42.8萬！凱旋重機「Daytona 660紅牌跑車」抵台　限時限量款同步公布。（圖／翻攝自凱旋）

▲42.8萬！凱旋重機「Daytona 660紅牌跑車」抵台　限時限量款同步公布。（圖／翻攝自凱旋）

▲42.8萬！凱旋重機「Daytona 660紅牌跑車」抵台　限時限量款同步公布。（圖／翻攝自凱旋）

至於限時限量的Trident 660 Triple Tribute Edition，主要是向連續5次贏得曼島TT賽事的傳奇Triumph車款「Slippery Sam」致敬，所以披上了紅白藍塗裝與67號車標，還增加了同色小風鏡與金屬下護板，並將進退檔快排系統列為標配，讓想要有更多跑格與獨特感的街車玩家，有全新的吸睛選項。

▲42.8萬！凱旋重機「Daytona 660紅牌跑車」抵台　限時限量款同步公布。（圖／翻攝自凱旋）

▲今日同場加映限時限量的Trident 660 Triple Tribute Edition，建議售價43.5萬。（圖／翻攝自Triumph）

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▲課程圖 。（圖／學習雲）

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