ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

SYM DRGBT改款「3天狂賣1000台」　彎道ABS神車引爆瘋搶

▲▼SYM,DRGBT,彎道ABS。（圖／業者提供）

▲DRGBT彎道特仕版銷售破千。（圖／SYM提供，下同）

車市中心／綜合報導

SYM的DRGBT於上週推出了全新改款，成為全台首台搭載彎道ABS與彎道TCS的白牌車款，在強化了安全保障的同時也增加了ZRSG 3.0競能電驅進一步提升性能表現，上市三天即接獲超過一千台的訂單。為了讓消費者更容易入手享受改款DRGBT所帶來的性能提升與安全守護，SYM推出DRGBT限時優惠五重送：

1. 購車享3,000元購車金（直扣）

2. 36期0利率（需加3,000元手續費）

3. 新春加碼最高5,000元優惠（電匯）

4. 首購期間加贈專屬安全帽

5. 分期購車再送六百萬安心守護專案

配合優惠活動，DRGBT上市首購優惠價114,000元起（不含牌險，已扣除購車優惠）

※詳細請以官網公布為主，首購優惠價114,000元(不含牌險)=DRGBT TCS版建議售價120,000元(不含牌險)-購車金3,000元(直扣)-新春加碼3,000元(電匯)；DRGBT Keyless彎道特仕版首購優惠價116,000元(不含牌險)=建議售價124,000元(不含牌險)-購車金3,000元(直扣)-新春加碼5,000元(電匯)。※首購期間為即日起至2026年1月31日止

「白牌唯一彎道ABS/彎道TCS，有效守護騎乘安全」

根據瑞典交通管理局2023年的研究，彎道ABS能明顯降低交通事故的發生率，尤其是重大致命事故更是較無ABS車款減少超過六成！2026年改款DRGBT為國內白牌機車唯一搭載彎道ABS的車款。透過感測器持續感測車身動態，在彎道遇緊急狀況時提供更穩定的煞車安全保障，避免操作失誤造成危險。除了電控系統進化提升煞車精準度外，本次改款同時將前後碟盤升級為浮動碟，並加大前碟盤尺寸至268mm，較舊款DRGBT提升15%的煞車表現，全面保護騎士的人身安全。▲▼SYM,DRGBT,彎道ABS。（圖／業者提供）

資料來源：Matteo Rizzi與 Jörgen Persson (2023)

「旗艦機種同步優惠」

除DRGBT外，跑旅旗艦MMBCU與賽道王者JET SL+ SuperC也同享新春加碼，除原有優惠外皆再享新春加碼3,000元與加贈專屬安全帽。優惠活動自即日起至2026/1/31止，農曆新年將至，趁著新年前替自己升級一台動力與安全都更好的新車吧！

● MMBCU新春加碼四重送：
1. 36期0利率（需加3,000元手續費）
2. 新春加碼3,000元優惠（電匯）
3. 加贈專屬安全帽
4. 分期購車再送六百萬安心守護專案

● JET SL+ Super C冠軍好禮五重送
1. 購車享4,000元購車金（直扣）
2. 24期0利率
3. 新春加碼3,000元優惠（電匯）
4. 加贈廠隊彩繪安全帽
5. 分期購車再送六百萬安心守護專案

▲▼SYM,DRGBT,彎道ABS。（圖／業者提供）
 



 

關鍵字：SYMDRGBT彎道ABS

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【手機發撞擊通報】阿蘇直升機載2台人失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

推薦閱讀

三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠

三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠

盤點《愛情怎麼翻譯？》劇中4車款！男主角開英國豪華休旅有品味

盤點《愛情怎麼翻譯？》劇中4車款！男主角開英國豪華休旅有品味

「台灣國產車」外銷海外！三菱貼牌全新電動車澳洲今年開賣

「台灣國產車」外銷海外！三菱貼牌全新電動車澳洲今年開賣

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里！雙動力、Level 2 ADAS 全給

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里！雙動力、Level 2 ADAS 全給

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

最新文章

盤點《愛情怎麼翻譯？》劇中4車款2026-01-21

「台灣國產車」外銷海外2026-01-21

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里2026-01-21

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」2026-01-21

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世2026-01-21

Honda小改款FIT變身硬派競技賽車2026-01-20

賓士大G越野休旅化身900匹狂暴巨獸2026-01-20

Lexus新ES日改裝廠推運動化套件2026-01-20

福特推暗黑野馬跑車性能再升級2026-01-20

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市2026-01-20

熱門文章

「MG全新7人座休旅」今年開賣2026-01-20

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」2026-01-21

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世2026-01-21

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市2026-01-20

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里2026-01-21

「台灣國產車」外銷海外2026-01-21

Honda小改款FIT變身硬派競技賽車2026-01-20

賓士大G越野休旅化身900匹狂暴巨獸2026-01-20

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場2026-01-19

Lexus新ES日改裝廠推運動化套件2026-01-20

相關新聞

三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠

三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠

114000元起！三陽「DRGBT小改款」上市　白牌唯一搭載彎道ABS＆TCS

114000元起！三陽「DRGBT小改款」上市　白牌唯一搭載彎道ABS＆TCS

2025「台灣車壇12大事件」回顧！豐田章男2次訪台　機車大廠內戰

2025「台灣車壇12大事件」回顧！豐田章男2次訪台　機車大廠內戰

15.28萬起！三陽「全新黃牌大羊重機」開賣　再享36期0利率

15.28萬起！三陽「全新黃牌大羊重機」開賣　再享36期0利率

逾千名舞者齊聚開跳！SYM熱血力挺總統盃街舞大賽　鼓勵世代「敢與眾不同」

逾千名舞者齊聚開跳！SYM熱血力挺總統盃街舞大賽　鼓勵世代「敢與眾不同」

讀者迴響

熱門文章

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里！雙動力、Level 2 ADAS 全給

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里！雙動力、Level 2 ADAS 全給

「台灣國產車」外銷海外！三菱貼牌全新電動車澳洲今年開賣

「台灣國產車」外銷海外！三菱貼牌全新電動車澳洲今年開賣

Honda小改款FIT「變身硬派競技賽車」！低趴姿態＋空力套件話題拉滿

Honda小改款FIT「變身硬派競技賽車」！低趴姿態＋空力套件話題拉滿

賓士大G越野休旅「化身900匹狂暴巨獸」！Brabus新作全球限量30輛

賓士大G越野休旅「化身900匹狂暴巨獸」！Brabus新作全球限量30輛

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366