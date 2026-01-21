SYM DRGBT改款「3天狂賣1000台」　彎道ABS神車引爆瘋搶

▲DRGBT彎道特仕版銷售破千。（圖／SYM提供，下同）

車市中心／綜合報導

SYM的DRGBT於上週推出了全新改款，成為全台首台搭載彎道ABS與彎道TCS的白牌車款，在強化了安全保障的同時也增加了ZRSG 3.0競能電驅進一步提升性能表現，上市三天即接獲超過一千台的訂單。為了讓消費者更容易入手享受改款DRGBT所帶來的性能提升與安全守護，SYM推出DRGBT限時優惠五重送：

1. 購車享3,000元購車金（直扣）

2. 36期0利率（需加3,000元手續費）

3. 新春加碼最高5,000元優惠（電匯）

4. 首購期間加贈專屬安全帽

5. 分期購車再送六百萬安心守護專案

配合優惠活動，DRGBT上市首購優惠價114,000元起（不含牌險，已扣除購車優惠）

※詳細請以官網公布為主，首購優惠價114,000元(不含牌險)=DRGBT TCS版建議售價120,000元(不含牌險)-購車金3,000元(直扣)-新春加碼3,000元(電匯)；DRGBT Keyless彎道特仕版首購優惠價116,000元(不含牌險)=建議售價124,000元(不含牌險)-購車金3,000元(直扣)-新春加碼5,000元(電匯)。※首購期間為即日起至2026年1月31日止

「白牌唯一彎道ABS/彎道TCS，有效守護騎乘安全」

根據瑞典交通管理局2023年的研究，彎道ABS能明顯降低交通事故的發生率，尤其是重大致命事故更是較無ABS車款減少超過六成！2026年改款DRGBT為國內白牌機車唯一搭載彎道ABS的車款。透過感測器持續感測車身動態，在彎道遇緊急狀況時提供更穩定的煞車安全保障，避免操作失誤造成危險。除了電控系統進化提升煞車精準度外，本次改款同時將前後碟盤升級為浮動碟，並加大前碟盤尺寸至268mm，較舊款DRGBT提升15%的煞車表現，全面保護騎士的人身安全。

資料來源：Matteo Rizzi與 Jörgen Persson (2023)

「旗艦機種同步優惠」

除DRGBT外，跑旅旗艦MMBCU與賽道王者JET SL+ SuperC也同享新春加碼，除原有優惠外皆再享新春加碼3,000元與加贈專屬安全帽。優惠活動自即日起至2026/1/31止，農曆新年將至，趁著新年前替自己升級一台動力與安全都更好的新車吧！

● MMBCU新春加碼四重送：

1. 36期0利率（需加3,000元手續費）

2. 新春加碼3,000元優惠（電匯）

3. 加贈專屬安全帽

4. 分期購車再送六百萬安心守護專案

● JET SL+ Super C冠軍好禮五重送

1. 購車享4,000元購車金（直扣）

2. 24期0利率

3. 新春加碼3,000元優惠（電匯）

4. 加贈廠隊彩繪安全帽

5. 分期購車再送六百萬安心守護專案









