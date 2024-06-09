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光陽釋出「全新水冷街跑RTS 135」預告片　6／12發表會同步直播

記者張慶輝／綜合報導

KYMCO光陽即將在6／12舉辦全新水冷街跑車款「RTS 135」發表會，近期光陽也釋出了首支預告片，當中揭露了RTS 135的部分樣貌，同時也宣布6／12發表會將會同步進行現場直播，讓車迷能在線上共襄盛舉，另外發表會後光陽也將展開全台巡迴試駕活動，車迷將有機會親身體驗「新世代水冷超級街跑」的魅力所在！

▲光陽釋出「全新水冷街跑RTS 135」預告片　6／12發表會同步直播。（圖／翻攝自KYMCO）

▲RTS 135在龍頭上就有許多設計細節，透過多種材質堆疊出肌肉線條。（圖／翻攝自KYMCO）

為了獲得專業車評的意見回饋、以及提前為新車上市暖場，光陽日前罕見的將「偽裝車」交由多位機車達人搶先試駕，其中敏捷又靈巧的操控表現讓許多達人都讚不絕口，而且疑似搭載「真．油電動力」黑科技的推測，也引起網友熱烈討論；不過當時RTS 135身披重度偽裝，難以看出外型上有那些亮點，所以這次釋出的預告片，也能讓車迷搶先一窺新車樣貌。

▲光陽釋出「全新水冷街跑RTS 135」預告片　6／12發表會同步直播。（圖／翻攝自KYMCO）

▲尾燈以大面積LED導光條營造出強烈個性，從正後方看上去還有幾分神似獠牙。（圖／翻攝自KYMCO）

預告片一開始就能看到龍頭採用多種材質堆疊，並塑造出肌肉線條，展現出運動車款該有的氣勢，也不排除裡面整合有空力設計；鏡頭一轉來到車側與車尾，除了一樣以堆疊手法刻劃出銳利線條外，整個尾燈也用上大面積導光條，若從正後方看，還有點「獠牙」的意象，同樣的形象也用在車頭燈組上，透過日行燈、主頭燈、方向燈三者整合，就形成了前後呼應效果，相信實車應該能讓人一眼就留下深刻印象。

▲光陽釋出「全新水冷街跑RTS 135」預告片　6／12發表會同步直播。（圖／翻攝自KYMCO）

▲車頭燈組也與車尾相互呼應，並且似乎是採用更有質感的全LED光源。（圖／翻攝自KYMCO）

在預告片的最後，光陽也公布了2個對車迷來說相當重要的消息，第1個是6／12的發表會將有線上直播，對於期待RTS 135已久的車迷朋友，當天務必要鎖定光陽臉書粉絲團與YouTube頻道；另1個則是全台巡迴試乘會，從6／15花蓮與雲林開始，6／16則有台中、台南、高雄與新北共4場，接著6／22宜蘭，6／23桃園與新竹，讓全台的車迷朋友，都有機會體驗RTS 135的過人身手，線上直播與試乘會詳情可洽活動官網（點我）查詢。

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