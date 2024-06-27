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賓士小型電動貨車「推出長軸車型」！空間加大還有7人座配置

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 正在為私人和商業客戶擴大小型貨車領域的產品範圍，近日宣佈針對 EQT 和 eCitan Tourer 車系推出長軸距車型，除了擁有加大的空間外，更提供 7 人座椅配置，並全面標配 9.5 吋 MBUX 多媒體系統以及帶有電容觸控的新型方向盤，建議售價分別為 41,612.97 歐元和 40,062.06 歐元起。

提供 7 人座配置　Mercedes-Benz EQT & eCitan Tourer 長軸車型登場

提供 7 人座配置　Mercedes-Benz EQT & eCitan Tourer 長軸車型登場

提供 7 人座配置　Mercedes-Benz EQT & eCitan Tourer 長軸車型登場

Mercedes-Benz EQT 和 eCitan Tourer 全新長軸距車型比起標準車型長度延伸 38mm，允許車主更靈活地使用內裝，第三排可選配兩個獨立座椅，最多可容納七人，兩排座椅均配備可單獨調整和折疊的獨立座椅以及高度可調的頭枕。最大行李容量也比標準長度增加不少，在拆除後排座椅的情況下可達 3,660 公升，兩側加寬至 83 公分的滑動門方便後排乘客進出，凸顯了其多元機能性。此外，原廠亦表示亦針對 Citan Mixto 和 eCitan Mixto 車型的第二排配備創新的 FOLD & LOAD 功能，座椅平常情況下可最多容納三人，亦可進行直立擺放轉變為駕駛室與行李箱之間的靈活隔板。將負載能力增加至 3,200 公升。

提供 7 人座配置　Mercedes-Benz EQT & eCitan Tourer 長軸車型登場

提供 7 人座配置　Mercedes-Benz EQT & eCitan Tourer 長軸車型登場

提供 7 人座配置　Mercedes-Benz EQT & eCitan Tourer 長軸車型登場

提供 7 人座配置　Mercedes-Benz EQT & eCitan Tourer 長軸車型登場

動力配置方面，所有車型均配置峰值輸出為 90kW/245Nm 的電動馬達，以及 45kWh 的鋰離子電池組，可以透過車載充電器以 11 kW 或可選的 22 kW (EQT 標配) 進行交流電 (AC) 充電，若透過 80 kW 直流快速充電，則僅需 38 分鐘即可自 10% 充至 80%。

提供 7 人座配置　Mercedes-Benz EQT & eCitan Tourer 長軸車型登場

臺灣市場方面，目前臺灣賓士僅針對房車、休旅車款導入純電 EQ 車型，商旅取向的 V-Class 則僅提供 Vito Tourer (218 萬元起)、V 220 d (256 萬元起)、V 250 d (282 萬元起)、V 300 d AVA (359 萬元起)，亦有導入露營取向的 Marco Polo V 250 d 4MATIC (380 萬元起)。

提供 7 人座配置　Mercedes-Benz EQT & eCitan Tourer 長軸車型登場

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Mercedes-Benz賓士EQTeCitanTourer電動車汽車新車貨車

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