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「TOYOTA國產電動車」有望今年問世！挑戰百萬有找威脅n7、MG4

▲台灣和泰有意推出的國產電動車，人選很有可能就是國外剛發表的Urban Cruiser。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣和泰有意推出的國產電動車，人選很有可能就是國外剛發表的Urban Cruiser。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

2025年有機會看到重量級的國產全新電動車！海外剛發表的TOYOTA Urban Cruiser，日前已在台灣完成註冊，說不定就是和泰有意導入國產的車型，屆時藉由國產成本優勢，不僅會比進口的bZ4X更便宜，更會對已上市的納智捷n7、MG4造成威脅！

▲台灣和泰有意推出的國產電動車，人選很有可能就是國外剛發表的Urban Cruiser。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲2024年有不少國產電車上市，2025年TOYOTA有望進軍分杯羹。

台灣電動車選擇越來越多元，從2024年開始已經有不少國產化作品推出，打著百萬有找的親民門檻，受惠不少想嘗鮮或是電動車首購族，而放眼2025新的一年，今年也是會有不少電動新車陸續登場，其中TOYOTA國產電動車就是受到極大關注的人選。

台灣和泰去年拋出國產電動車震撼彈，雖然目前尚未鬆口新車身分，但海外剛發表的Urban Cruiser頗適合台灣市場胃口，加上已經在台灣完成車名註冊，未來不排除會有進一步登台規劃。

▲台灣和泰有意推出的國產電動車，人選很有可能就是國外剛發表的Urban Cruiser。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Urban Cruiser尺碼級距都適合台灣市場，未來國產化上市將成為話題新車。

事實上，TOYOTA Urban Cruiser就是來自Suzuki e-Vitara的雙生車，而台灣Suzuki目前已有進口導入規劃，若Urban Cruiser採國產化上市，在價格上將具有更大優勢與話題。

新Urban Cruiser車長4,285mm、車寬1,800mm、1,640mm，軸距2,700mm，車格介於Yaris Cross與C-HR之間，屬於市場熱門的小休旅級距。單馬達前驅版本提供142匹、172匹，雙馬達4驅車型則是182匹，電池容量則是49kWh、61kWh，目前尚未公布WLTP最大續航力。

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