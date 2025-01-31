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2024年「美國最暢銷10款電動車」揭曉！冠軍和台灣市場一模一樣

圖文／7Car 小七車觀點

隨著越來越多的傳統汽車製造商放緩電動車轉型計劃，使得純電動車市場成長停滯。但是與 2023 年相比，北美電動車市場在 2024 年仍繳出 7.3% 的成長表現。

根據美國 Cox Automotive 公司的調查數據顯示，全球電動車大廠 Tesla 仍位居排行板榜首，Model Y 和 Model 3 均在北美市場排行第一和第二，緊隨其後的是 Ford、Hyundai、Chevrolet 和 Honda 等傳統以及新創電動車品牌。

第十名：Rivian R1S (約 26,934 輛)

Rivian 成立時間已經有 15 年歷史，但 R1S 直到 2022 年才正式上市販售，由於產品推出時間較晚，因此目前還處於成長期的階段，在 2024 年的銷售量雖不足 27,000 輛。不過，Rivian 在去年推出 2025 年式 R1S，經過大幅度的升級，換上性能更優異的電動馬達、升級電池容量以及軟體更新，預期能夠對未來的銷售有所幫助。

第九名：Cadillac Lyriq (約 28,402 輛)

Cadillac Lyriq 是品牌首款純電動車，與其它豪華品牌競爭對手相比，整體銷量表現不錯。其提供後輪驅動和全輪驅動配置，可輸出 340 或 500 匹馬力，一次充電可行駛約 314 英里。

第八名：Chevrolet Equinox EV (約 28,874 輛)

Chevrolet Equinox EV 是品牌電動化轉型當中的重要車款，其價格實惠，入手價格僅 34,995 美元，一次充滿電可行駛 319 英里。而 Chevrolet 更在去年新增 LT 入門等級，有望透過更加實惠的價格吸引預算有限的買家。

第七名：Honda Prologue (約 33,017 輛)

Honda Prologue 是目前品牌在北美市場最昂貴的車款，起價將近 50,000 美元，但開賣第一年就創下不錯的銷售表現。該車是 Honda 與 GM 共同開發的純電跨界休旅，以 GM Ultium 平台打造，同平台的車款還有 Cadillac Lyriq、Chevrolet Blazer EV 和 Acura ZDX。不過 Honda 的價格比起 Cadillac Lyriq 等級距的產品便宜，雖然續航力較小，但似乎沒有影響消費者購買的意願。

第六名：Ford F-150 Lightning (約 33,510 輛)

Ford 首款純電動皮卡雖然銷量落後最熱賣的燃油車型，但 F-150 Lightning 的銷量在 2024 年成長了 38.7%。不過該車推出時間較早，算是開拓北美電動皮卡市場先鋒，去年還甚至傳出暫停生產的消息，或許原廠正在計劃針對該車進行改款或更新的動作。

第五名：Tesla Cybertruck (約 38,965 輛)

Tesla Cybertruck 算是近期話題最夯的車款之一，該車終於在 2023 年底上市，雖然 2024 年底銷售成長沒有初期熱絡，但是整體銷量仍順利超過 F-150 Lightning。

第四名：Hyundai IONIQ 5 (約 44,400 輛)

Hyundai IONIQ 5 於 2022 年開始進軍北美市場，並連續兩年呈現成長趨勢，2024 年銷量成長了 31%，高於前一年的 33,918 輛，迅速成為北美消費者最喜愛的電動車之一。

第三名：Ford Mustang Mach-E (約 51,745 輛)

與 2023 年相比，Mustang Mach-E 於 2024 年的銷量成長了 26.9%，主要歸功於其休旅車的定位以及優異性能所帶來的便利性。而原廠在去年還推出改版車型，換上更強勁的動力模組，同時加大電池容量，使其續航里程大幅提升。

第二名：Tesla Model 3 (約 189,903 輛)

自 Model Y 推出以來，Tesla Model 3 一直品牌的銷售老二。該車在 2023 年進行多項更新，包括全新的外觀設計、更優異的續航里程等其它配備的改善。但是該車在去年的銷量下降了 17.4%，最主要原因是有更多的競爭對手出現。

第一名：Tesla Model Y (約 372,613 輛)

雖然 2024 年銷量下降了 6.6%，但是 Tesla Model Y 再次成為北美最暢銷的電動車，甚至是全球最暢銷的地位，而這款最熱賣的電動車終於在今年迎來中期改款車型，將原先 Model 3 的改善技術帶到 Model Y，未來仍有極大的機率保持銷售領先地位。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：美國電動車銷量2024排名Tesla特斯拉Model3YFord福特F-150汽車新車Hyundai現代

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