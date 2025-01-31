勞斯萊斯「告別龍年特製車」亮相！上海訂製中心設計全球僅此1輛

圖文／7Car 小七車觀點

英國豪華汽車品牌 Rolls-Royce日前隆重發表一輛獨一無二的 Phantom Dragon，該車由上海訂製中心設計，旨在向中華文化中的經典龍圖騰致敬。這部典藏級座駕結合了精緻的手工藝與現代設計語言，特別以雙龍戲珠為主題，展現力量、和諧與美德的深刻寓意。

幻影龍內部設計的核心在於其精美的「Gallery」展示櫃，採用 297 塊不同木材拼製而成的龍紋圖案，象徵雙龍守護珍珠，周圍環繞著流動的雲層，彷彿漂浮於空中。這一藝術創作花費三個月完成，充分展現 Rolls-Royce 的極致工藝。此外，車內頂篷使用 1,344 顆光纖燈打造雙龍抽象形態，搭配流星燈光效果，呈現出非凡的視覺震撼。

Phantom Dragon 的設計不僅體現了東方文化的深厚意涵，更展現了Rolls-Royce對中華市場的重視。該車外部採用 Iced Diamond Black 冰鑽黑烤漆，內飾則結合書法風格刺繡、紅黑真皮座椅與天然木材面板，細節中融入訂製客戶的個人風格，實現文化與奢華的完美融合。

Phantom Dragon 該車的推出，不僅是對 2024 農曆龍年的收尾致敬，更為 2025 年 Phantom 車型百年慶典揭開序幕。徹底展現 Rolls-Royce在傳統文化傳承與現代設計創新之間的絕妙平衡，同時體現品牌致力於為全球客戶打造獨一無二的座駕的承諾。