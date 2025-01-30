奧迪「旗艦電動休旅車」確認2月底停產！工廠關閉Q8 e-tron一同告別

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Audi 布魯塞爾工廠確認即將在 2 月 28 日關閉，代表品牌旗艦純電休旅 Q8 e-tron 的生產動作也會同步結束。

▲Audi 布魯塞爾工廠確認即將在 2 月 28 日關閉，代表品牌旗艦純電休旅 Q8 e-tron 的生產動作也會同步結束。

布魯塞爾工廠當時為了生產純電動車，將廠內設備大幅度升級導入現代化設備，在 2018 年獲得比利時檢測認證機構 Vinçotte 頒發的碳中和 (CO2-neutral) 認證，是全球第一座榮獲該認證的豪華汽車品牌工廠。

廠內製造過程所需的電力能源均主要來自太陽能、沼氣及一般能源，其中太陽能與沼氣佔了 95%，僅有 5% 來自一般能源，因此只需要透過少量的減量額度交易就能達到碳中和標準。

布魯塞爾工廠關閉的原因不外乎是受到歐洲市場電動車成長緩慢，以及大量中國大陸汽車品牌進軍歐盟市場策略而影響。而 Q8e-tron 的生產數量也從原本的年產 5 萬輛高峰退減至不足 2 萬輛，也是讓原廠決定停損的原因之一。

Audi e-tron 的歷史可追溯至 2009 年登場的 e-tron 概念跑車，以及參與 Le Mans 賽事的 R18 e-tron quattro 油電賽車，輔以 A3 e-tron 插電式油電複合動力量產車等，替 Audi 累積不少電動化車輛的開發經驗，至 2015 年時成功以第二代 R8 為基礎推出 R8 e-tron 純電跑車，並在歐洲市場少量販售。隨著 SUV 風潮興起，Audi 首款大量生產的純電動車款在 2018 年時以 e-tron 之名跨入 LSUV 級距，並在 2019 年時新增 Sportback 斜背跑旅車型。2022 年，隨著 Audi 不斷擴大 e-tron 電動車產品線，e-tron 正式更名為 Q8 e-tron。

現行 Audi Q8 e-tron 正式在 2023 年引進國內，提供 50 quattro、55 quattro 雙動力選擇，目前官方公布的車型編成與建議售價為：Q8 e-tron 50 quattro advanced (318.5 萬起)、Q8 e-tron 55 quattro advanced (368.5 萬起)；Q8 Sportback e-tron 50 quattro S line (345.5 萬起)、Q8 Sportback e-tron 55 quattro S line (388.5 萬起)； SQ8 e-tron (426.5 萬起)、SQ8 Sportback e-tron (438.5 萬起)。