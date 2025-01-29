台灣今年推國產！三菱「全新休旅Outlander Sport」海外發表

▲三菱全新Outlander Sport進軍南非市場。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

海外三菱本周於南非推出矚目的Outlander Sport小休旅，其實也就是台灣正在測試的XForce，其搭載1.5升自然進氣，為一級戰區的小休旅級距，市場對手有TOYOTA Yaris Cross、MG ZS、Nissan Kicks等。

▲南非採用1.5升自然進氣。

南非市場的Outlander Sport可不是大家熟悉的Outlander中型休旅，而是來自東南亞暢銷的XForce，而特別以Outlander Sport作為新車命名也相當有趣，目的是為了與家族車款作更多連結。

▲台灣最快預計上半季登場。

事實上，台灣從去年就開始測試XForce小休旅，預計會在2025年內國產上市，隨著南非最新上市的Outlander Sport，未來台灣市場的將會以XForce或Outlander Sport新車命名，也額外值得關注。

▲南非市場Outlander Sport未達L2輔助駕駛。

南非Outlander Sport採1.5升自然進氣，主攻入門級距首購族市場，為了壓低成本售價，南非Outlander Sport並未搭載L2輔助系統相關科技，僅有高階款具備盲點偵測、RCTA後車警示，缺乏好用的智慧ACC跟車。