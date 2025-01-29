MG公布2024銷量成績「全球交車超過70萬輛」！歐洲大熱賣佔24萬輛↑

圖文／7Car 小七車觀點

上汽名爵 MG 日前公布品牌在 2024 年全球銷售量表現以及 2025 年規劃。其中 2024 年 MG 品牌全球市場交車輛超過 70 萬輛，在歐洲市場交車量超過 24 萬輛；中國大陸市場的轎跑家族銷售量則有 74,044 輛。並且從中國大陸出口販售的新車量也累積超過 300 萬輛的大關。

▲上汽名爵 MG 公布 2024 年 MG 品牌全球市場交車輛超過 70 萬輛。

根據官方表示，截至 2024 年底，MG3 與 MG4 組成的 MG 純電掀背車「雙子星」，已經穩健成長在海外市場月銷破萬輛的表現；而 HS 和 ZS 組成的 SUV「雙子星」，則在上市不到半年的情況下，就達成了超過 15,000 輛的合計月銷表現，預計雙車都將很快突破月銷萬台大關。另外新一代 MG5 和 2025 年式 MG7，兩款房車交車台數則超過 7.4 萬輛。

2025 年開始，MG 品牌未來三年加速推出 7 款新能源車型，涵蓋 8 至 30 萬元人民幣價位區間的房車、休旅車等產品。同時 MG 品牌也將引進 GTM 模式重塑「鐵三角」體系。

至於在國內市場方面，MG 品牌在 2024 年受到自製率門檻規範影響，導致下半年新車輛退減，但是仍成功擠進排行銷售前 10 名，全品牌車種銷售量超過 1.5 萬輛，其中又以 HS 最熱銷，銷售量達到 10,694 輛。

MG Taiwan 今年初宣布推出 2025 年式車型，2025 年起出廠之車型價格約有 2 至 3 萬的調漲； HS 車系自 2025 年起出廠，分別為 1.5T 旗艦版 (93.9 萬元)、2.0T 旗艦版 (109.9 萬元)、PHEV 旗艦版 (124.9 萬)。此外，2.0T 旗艦版與 PHEV 旗艦版目前為持續推動自製率提升計畫中，限量接單且數量有限，售完為止。

MG ZS 於 2024 年 12 月底前出廠之 1.5L 旗艦版車型將維持 74.9 萬販售，而 2025 年起出廠之車型則將調漲為 76.9 萬元。目前該車持續推動自製率提升計畫中，處於限量接單狀態。此外，MG4 車系則是維持預購接單狀態。