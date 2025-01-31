新「TOYOTA Yaris Cross歐洲發表」比RAV4更好賣！外觀升級搭1.5油電

▲歐洲推出2025新年式Yaris Cross。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

人氣比大哥RAV4還高，歐洲TOYOTA最暢銷的休旅Yaris Cross，於本周推出新年式改款，增加搶眼、討眼的新顏色，當然帥氣的GR Sport也沒少，沿用1.5升油電覬覦2025年歐洲休旅寶座！

▲外觀新增車色與18吋鋁圈。

去年2024年歐洲TOYOTA共賣出1,128,948輛，而Yaris Cross就佔了204,797輛，領先亞軍的Yaris掀背車176,782輛，可見Yaris車系在歐洲市場相當吃得開，更在2025年一開始就推出新年式Yaris Cross加大銷售力道。

新年式仍有帥氣的Yaris Cross GR Sport，原廠特別新增全新的Storm Grey 雙色外觀顏色選擇，比以往更加引人注目，再搭配全新設計的18吋鋁圈，讓Yaris Cross新年就擁有更好的新氣象。

▲動力沿用1.5升第5代油電系統。

動力繼續沿用好評的Hybrid 115和Hybrid 130油電系統，兩套都是採用1.5升油電，而高規的Hybrid 130則在去年升級第5代系統，綜效馬力從原本的116匹升級到132匹，扭力14.3公斤米提升30%來到18.8公斤米。

內裝配置不變，去年歐規Yaris Cross已升級12.3吋數位儀錶，搭配10.5吋中控螢幕，在招牌的TSS安全防護上，強化感知攝像鏡頭，在PCS偵測行人與車輛更靈敏，同時新增PDA主動駕駛輔助、LTA車道維持追蹤等多項系統，達到L2等級輔助駕駛。