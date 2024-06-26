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賓利「大改款雙門轎跑／敞篷」亮相！771匹V8油電動力成品牌最強

▲影片來源：Bentley

記者林鼎智／綜合報導

繼先前預告後（報導請點此），賓利（Bentley）全新第4代大改款Continental GT Speed 雙門轎跑、Continental GTC Speed電動軟頂敞篷正式亮相，搭載新款V8 PHEV插電式油電動力、取代W12引擎，具有771匹／102公斤米扭力，這款2+2座雙門轎跑／敞篷也精進底盤操控，預計今年第3季就能首批交車。

▲賓利第4代大改款Continental GT／GTC Speed 。（圖／翻攝自Bentley）

▲賓利第4代大改款Continental GT／GTC Speed 。（圖／翻攝自Bentley）

▲賓利第4代大改款Continental GT／GTC Speed亮相，首搭V8 PHEV插電式油電動力，預計今年第3季開始交車。（圖／翻攝自Bentley，以下同）

新Continental GT 換上新款矩陣式LED頭燈，取代前代車型的4頭燈設計，同時水箱護罩也縮小，尾燈則更拉長延伸、並搭配寶石狀的LED燈源。車內也延續前代車型，原廠也優化車室隔音，並具有12.3吋中控螢幕、ADAS駕駛輔助系統、OTA遠端韌體更新、手機無線連接等。新Continental GT 配備20向電調座椅、高級縫面材質與3種音響系統，最頂級為Naim音響，具2,200輸出、18具揚聲器。

▲賓利第4代大改款Continental GT／GTC Speed 。（圖／翻攝自Bentley）

▲賓利第4代大改款Continental GT／GTC Speed 。（圖／翻攝自Bentley）

▲賓利第4代大改款Continental GT／GTC Speed 。（圖／翻攝自Bentley）

▲新Continental GT採前10活塞卡鉗、後4活塞卡鉗。

動力方面，新Continental GT／GTC Speed以4.0升V8雙渦輪引擎（591匹）+PHEV插電式油電系統，透過187匹電動馬達、25.9kWh鋰電池與8速雙離合變速箱，具有綜效771匹／102公斤米扭力，0-100km／h加速3.2秒，極速可達335km／h，並可純電行駛81公里、最大續航力達859公里。

▲賓利第4代大改款Continental GT／GTC Speed 。（圖／翻攝自Bentley）

▲賓利第4代大改款Continental GT／GTC Speed 。（圖／翻攝自Bentley）

▲車內具12.3吋中控螢幕、OTA遠端韌體更新、20向電調座椅、高級縫面材質與3種音響系統選擇。

在PHEV油電系統下，新Continental GT／GTC Speed也較前代車型重192公斤，操控性上也具有扭矩導引系統的全輪驅動、後軸電子限滑差速器，並配備48V主動側傾穩定系統、雙氣室氣壓懸吊、新款ESC韌體與4輪轉向系統，提供更好的舒適性與動態性能。

▲賓利第4代大改款Continental GT／GTC Speed 。（圖／翻攝自Bentley）

▲賓利第4代大改款Continental GT／GTC Speed 。（圖／翻攝自Bentley）

▲圖為Continental GTC Speed電動軟頂敞篷。

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關鍵字：汽車雙門轎跑敞篷2+2賓利BentleyContinental GT SpeedGTCV8油電

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