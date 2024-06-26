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「TOYOTA新旗艦Avalon房車」7月登場！搭上5代新油電、換上大螢幕

▲一汽豐田公布TOYOTA Avalon下線生產，暗示準備上市了。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲一汽豐田公布TOYOTA Avalon下線生產，暗示準備上市了。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣7月即將發表新一代TOYOTA Camry，大陸市場也有1款旗艦房車準備上市，大陸一汽豐田公告新TOYOTA Avalon（當地稱亞洲龍）於成都工廠下線生產，這也就表示，新TOYOTA Avalon將在7月與車迷見面。

▲一汽豐田公布TOYOTA Avalon下線生產，暗示準備上市了。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲一汽豐田公布TOYOTA Avalon下線生產，暗示準備上市了。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Avalon預計新增與Camry相同的新2.0升油電。（圖／翻攝自大陸工信部）

TOYOTA Avalon尺碼比台灣熟悉的Camry略大，來到4,990x1,850x1,450mm、軸距2,870mm，此次重點的2.0升油電，乃是採用與Camry相同的第5代油電系統，由代號M20G的自然進氣搭配電動馬達，輸出可達到197匹綜效馬力。

外型上，新Avalon已在大陸工信部送測曝光，除了有2.0升新油電外，另有2.5升油電，依照動力規格不同，新TOYOTA Avalon在造型上也有所區別。

▲一汽豐田公布TOYOTA Avalon下線生產，暗示準備上市了。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲一汽豐田公布TOYOTA Avalon下線生產，暗示準備上市了。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝升級直列的12.3吋大螢幕作為亮點。此為現行款。

內裝配置上，當地經銷商已有簡報流出，原本的10.1吋多媒體螢幕升級更大的12.3吋直列式，7吋儀錶升級至12吋，同時導入更有質感的木紋飾板，細節、用料、隔音都優化，讓TOYOTA Avalon座艙表現更舒適。

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