改款「新福斯Golf R」發表！外觀、性能、內裝都升級　更帥更兇了

▲小改款福斯Golf R登場，掀背、旅行車一同亮相。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

海外福斯Volkswagen發表最新小改款Golf R家族最強性能車，掀背、旅行車都亮相，外觀不僅更兇、更殺，性能、內裝都升級，喜迎小改款登場，原廠還特別推出超帥徹底黑化的Golf R Black Edition特仕車。

▲小改款Golf R馬力提升13匹來到334匹。

小改款福斯Golf R性能馬力再提升，維持熟悉的EA888的2.0升4缸渦輪引擎，搭配7速雙離合變速箱與四驅系統，馬力提升13匹來到334匹，破百加速成績為4.6秒，極速249km/h，升級性能套件後可提升至269km/h。

▲Golf R Black Edition黑化特仕車登場，黑色Logo顯得特別吸睛。

外觀動刀小整營造更俐落的清爽感，造型依舊維持R家族的殺氣騰騰，可選擇18、19吋鋁圈，小改款另推出更帥的Golf R Black Edition特仕車，外觀、內裝都經過黑化處理，就連Logo也沒放過。

▲內裝細節升級，搭載12.9吋螢幕與10.2吋數位儀錶。

內裝鋪陳格局大致不變，針對細節升級，採用經典的Golf R藍色格紋設計，並以碳纖維Alcantara麂皮混搭，帶來濃厚的戰鬥氣息，方向盤維持過去的電容式操作，採用12.9吋多媒體螢幕，搭配10.2吋數位儀錶。

小改款新Golf R配有2種新模式，稱為Special和Drift，Special專為賽道調校設定，擁有更俐落的操控身手，而Drift則能透過系統的設定，帶來飄移甩尾樂趣，新車提供G值動力加速錶、GPS賽道計時器等功能。