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Hyundai電動鋼砲「打破派克峰最速紀錄」！9分30秒攻頂成功奪冠

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai Ioniq 5 N 在今年的派克峰國際爬山賽上展現優異的性能實力，創下了電動改裝和量產 SUV/Crossover 組的新紀錄。同時，Hyundai 還宣布未來將持續推出更多特殊電動賽車參加備受矚目的賽事。

▲Hyundai Ioniq 5 N 順利攻克 2024 派克峰國際爬山賽。

今年 Hyundai 派出兩輛 Ioniq 5 N TA Spec (Time Attack) 和一輛量產規格 Ioniq 5 N 參加了派克峰國際爬山賽。其中尤 WRC 車手 Dani Sordo 駕駛的 Ioniq 5 N TA Spec 以 9 分 30.852 秒的成績完成爬坡，贏得了展覽組的冠軍，並創造電動改裝組的新紀錄。第二輛 TA Spec 賽車則由 Randy Pobst 駕駛，最終官方成績為 9 分 55.551 秒。

至於未經改裝的量產版 Ioniq 5 N 由新秀車手 Ron Zaras 駕駛，跑出了 10 分 49.267 秒的成績，使其成為派克峰國際爬山賽最快的電動量產 SUV/Crossover。

還有另一輛 Hyundai Ioniq 5 N 原本預計參與今年的爬坡賽，但特技車手 Paul Dallenbach 在練習中受傷，無法參加比賽。雖然如此，Paul Dallenbach 在賽前測試中也是取得了 10 分 33.86 秒的認證成績，同樣引發很高的期望。不過目前派克峰國際爬山賽量產 SUV 組的紀錄仍由 Lamborghini Urus Performante 保持，它曾在 2022 年創下了 10 分 32.064 秒的成績。

Ioniq 5 N TA Spec 與量產版相比有著面積更大的進氣孔，以及大型空氣分流器和尾翼，同時葉子板也同步進行外擴，營造出更加低扁的造型。另外還配備 18 吋鍛造輪圈及熱融光頭胎。懸吊方面採用阻尼更硬的設定，同時降低行駛高度。剎車系統採用前 6 活塞煞車卡鉗搭配後 4 活塞卡鉗。車內方面還加入符合國際汽聯標準的六點式防滾架、賽車桶形座椅、滅火器等，並升級了電池的保護性。另外最大的變化則是車身重量亦減輕，其車側和後方的玻璃改採聚碳酸酯取代來達成減輕重量的目的。

在動力系統部分，Ioniq 5 N TA Spec 電力系統經過重新調校，在完全超增壓模式下從後馬達可額外增加 37 匹馬力，讓這款 TA Spec 賽車的最大輸出可達到 678 匹馬力。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點HyundaiIoniq5N電動車汽車新車休旅車鋼砲性能派克峰紀錄

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