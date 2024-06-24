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全球33台！Bertone「創廠百年限量超跑GB110」實車首度公開

圖文／7Car 小七車觀點

每年在摩納哥舉辦的 Top Marques Monaco 活動都會吸 引眾多豪華飛機、汽車、輪船、手錶、珠寶等廠商聚集一此。而在今年的活動當中，Bertone 正式公開亮相旗下最新的 GB110 超級跑車。該車曾於 2022 年底曝光原廠宣傳照，但今年是第一次實車展示。

▲Bertone GB110 實車首度公開。

全新的 GB110 的外觀造型靈感來自於品牌在 1960 年代、70 年代和 80 年代所推出具有楔形元素的車款，展現如當年 Lancja  Stratos HF Zero 概念車般的前衛感受。因此可以看到 GBB110擁有低車身重心的配置，車頭採用雙層式進氣結構，並於大燈當中鑲入代表性的廠徽元素。車側部分則加入大型的 V 型散熱口設計，同時車門把手採用隱藏式設計，並加入義大利超跑慣用的鍘刀式開法。單栓輪框採多輻式結合蜂巢狀設計，車尾則配置科技感十足的圓角矩形 LED 尾燈，中央廠徽下方設有照明設計，增強夜晚時的辨識度。

車內方面原廠並未詳細透露，但從照片當中可以觀察出其採用了環抱式的座艙設計，具有多媒體液晶螢幕，同時也未有傳統的排檔桿，因此有望採用電子換檔的方式來進行操作。

動力表現上，Bertone GB110 最大馬力可發揮 1,100 匹，最大扭力則為 1,100 牛頓米，引擎最高轉速可達8,400rpm。可以在 2.79 秒內完成 0-100km/h 加速；在 6.79 秒內完成 0-200km/h 加速，並能在 14 秒內達到 300km/h。

Bertone 於 1912 年成立於義大利，長久以來主要的業務是替歐洲車廠設計新車，其中較著名的作品為 Fiat X-1/9、Lamborghini Miura、Lancia Stratos 等車款，在汽車設計界具有舉足輕重的地位。而這次 Bertone 新推出的 GB110 預計成為品牌創廠 100 周年所推出的限量版車款，亦是經過 2020 年易主後首次的大動作，預期未來還會有進一步的消息。Bertone GB110 預計限量供應 33 輛，接單價格尚未公佈。

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關鍵字：小七車觀點BertoneGB110超跑跑車汽車新車限量

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