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美智庫：陸補助電動車「5年近7兆新台幣」　寧德時代去年佔250億

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

▲美智庫研究指出，大陸政府補助電動車5年2240.6億美元，折合新台幣約6.9兆，使其他品牌進入當地市場極其困難。（圖／CFP，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

大陸電動車廝殺激烈、低價外銷也造成各國加徵關稅，而最近美國跨黨派外交政治智庫「CSIS戰略與國際研究中心」研究指出，大陸政府自2009年-2023年間，已投入2,308億美元（折合新台幣約7.11兆）在電動車產業，並且絕大多數資金都在近5年內投入。

CSIS指出，這筆金額在近5年大幅增加，2009-2017年僅佔了67.4億美元，2018-2023年短短5年內就高達2240.6億美元（折合新台幣約6.9兆），儘管這些數字都是估算而來，但估算方式「非常保守」，而且大陸政府以各種方式扶植電動車產業，包括對電動車車廠減稅與基礎建設（充電站）的融資，最重要的還包括公家機關也購買電動車、並大力支持自家電動車廠的研發。

充個電慘等5個小時！限電令、十一連假把大陸電動車「打」回原型（圖／CFP視覺中國）

▲CSIS也提到，目前大陸共有超過200間電動車品牌，處於生產過剩的狀態，未來將有許多車廠將倒閉，但也會有部分成為全球電動車的重要品牌。

這份研究還顯示，補助金額還不包括大陸各省、級地方政府的補助，像是土地贈與、電費優惠與供應商補貼等。以電池大廠CATL寧德時代為例，去年就獲得大陸政府高達8.092億美元的補助（折合新台幣約249.4億），補助金額不僅是2018年時的10倍，也是2022年時的2倍之多。

CSIS提到，這種補助方式影響很大，雖然各國政府也有電動車補助政策，但大陸市場在整體結構上，已經使其他車廠進入競爭的條件更加困難。目前預估大陸共有200多家電動車品牌，電動車也處於供過於求的狀態，CSIS認為將會有許多大陸車廠倒閉，但也會有部分品牌成為全球電動車產業的領先集團。

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關鍵字：汽車電動車大陸補助CATL寧德時代研究產業外銷傾銷稅金低價

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