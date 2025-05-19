他開油電車臨停「打N檔遭父親糾正」！網揭內幕：大電池會過度放電

▲一名男網友就發文表示，自己在將檔位打到N檔並拉起手煞車時，遭父親提醒「油電車不能打N檔」。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

汽車「N檔」（空檔）常被視為沒有啟動任何動力的緩衝檔位，一般設計於倒車檔與前進檔之間。不過一名男網友就發文表示，自己在將檔位打到N檔並拉起手煞車時，遭父親提醒「油電車不能打N檔」，讓他相當疑惑。

該名網友近日在Dcard以「油電車不能打N檔？」為題發文分享，表示他開家中的油電車載家人，停車等人時照平時駕駛純油車的習慣，將檔位打到N檔並拉起手煞車，沒想到遭父親提醒「這樣電池不會充電」，建議他應該打到P檔。

該名網友表示，父親目前已是第二次購買油電車，對車輛性能相當了解，因此他雖然聽從父親建議改打P檔，但仍對此感到困惑，「N檔時引擎不是也會啟動充電嗎？」

貼文曝光後，引起不少車主與專業網友討論。許多人指出，油電車在N檔時，動能回收系統並不作動，導致大電池無法充電；而車輛靜止不動時仍持續耗電，若長時間停留在N檔，恐導致電池過度放電，「打N檔時馬達無法啟動做動能回收，簡單講就是大電池不會充電」、「N檔情況下引擎通常不會啟動，但車子還是在耗電，電池可能會有過放問題」、「同款車的Uber司機，跟你說真的不用，N檔不能充電之外，也沒有任何好處，去查一下豐田油電車用的變速箱行星齒輪變速箱，就知道為什麼了」。

此外，也有經驗車主提供實用建議，強調臨停或等人時最保險的做法是直接打P檔，必要時再搭配手煞車，尤其是車輛停在斜坡上，「拉手煞車+N檔是什麼三寶操作？ 到時候又忘記拉或沒拉好然後往前衝撞別人？ 都拉手煞車了打P檔很難嗎？ 頭又大三寶真的很多」、「平面臨停建議打P擋，斜坡則需加手煞車，長時間停車一樣P擋加手煞最穩妥。」

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