TOYOTA「神車CC」日規登場！新增GR Sport版、獨享轉彎投影功能

▲影片來源：TOYOTA

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA日本原廠今（23）日針對Corolla Cross進行改款，除了換上新的保桿、頭燈，並且還有日規車型獨享的Sonw Extra雪地模式、訊號道路投影功能，另外還新增GR Sport車型，後者搭載2.0升油電動力、E-Four四驅系統，並具有更運動化的內外觀配備。

▲TOYOTA Corolla Cross日規改款，同樣取消純汽油車型、保留1.8升油電動力，此次也新增GR Sport車型（下圖），搭載2.0升油電系統。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網，以下同）

日規新CC換上新的保桿、頭燈造型，採用與車身同色的網狀水箱護罩，並且換上Corolla車系的車頭標示、日行燈條也不一樣；輪圈則自17-19吋，其中頂規Z車型也換上新的18吋樣式，GR Sport則是19吋。

▲日規CC共有G、S、Z三車型，車頭也換上與車身同色的網狀水箱護罩，並採Corolla車系車標。



座艙方面，日規CC也針對排檔桿、排檔鞍座重新設計，另外也增添Snow Extra雪地模式，在E-Four 4驅系統改為全時啟動後，可更精確掌握前後軸輸出、提升穩定性；日規CC也獨享訊號道路投影功能，該功能在打亮方向燈後，會將箭頭圖案投射至路面上提醒行人，方向燈與箭頭圖案將同步連動閃爍。

▲日規CC獨享訊號道路投影功能，該功能在打亮方向燈後，將投影箭頭到路面上提醒行人，該功能與方向燈連動閃爍。



動力方面，日規CC共有G、S、Z三車型，皆採1.8升油電動力，搭配eCVT電子無段變速箱、4.08Ah鋰電池及電動馬達下，具有綜效140匹馬力，E-Four 4驅車型則再增添1具41匹電動馬達。售價自2,760,000至3,689,000日元不等，折合新台幣約57.6-77萬元。

至於新增的GR Sport車型，則具有專屬19吋輪圈、Sport模式、專屬GR Sport內外觀套件、運動化座椅、紅色煞車卡鉗、真皮包覆3幅式方向盤（具換檔撥片）、鋁合金踏板組、專屬鑰匙等，動力部分則採2.0升油電、E-Four四驅，以M20A-FXS 2.0升引擎搭配2具電動馬達（113匹、41匹電動）、4.08Ah鋰電池組成。售價為3,895,000日圓，折合新台幣約81.3萬。

▲日規Corolla Cross新增的GR Sport版本搭載19吋輪圈、具有更運動化的設定，包括懸吊、座椅等，車高也降低10mm。