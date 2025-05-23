ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「神車CC」日規登場！新增GR Sport版、獨享轉彎投影功能

▲影片來源：TOYOTA

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA日本原廠今（23）日針對Corolla Cross進行改款，除了換上新的保桿、頭燈，並且還有日規車型獨享的Sonw Extra雪地模式、訊號道路投影功能，另外還新增GR Sport車型，後者搭載2.0升油電動力、E-Four四驅系統，並具有更運動化的內外觀配備。

▲日規Corolla Cross改款。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲TOYOTA Corolla Cross日規GR Sport。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲TOYOTA Corolla Cross日規改款，同樣取消純汽油車型、保留1.8升油電動力，此次也新增GR Sport車型（下圖），搭載2.0升油電系統。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網，以下同）

日規新CC換上新的保桿、頭燈造型，採用與車身同色的網狀水箱護罩，並且換上Corolla車系的車頭標示、日行燈條也不一樣；輪圈則自17-19吋，其中頂規Z車型也換上新的18吋樣式，GR Sport則是19吋。

▲日規Corolla Cross改款。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲日規Corolla Cross改款。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲日規Corolla Cross改款。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲日規CC共有G、S、Z三車型，車頭也換上與車身同色的網狀水箱護罩，並採Corolla車系車標。

座艙方面，日規CC也針對排檔桿、排檔鞍座重新設計，另外也增添Snow Extra雪地模式，在E-Four 4驅系統改為全時啟動後，可更精確掌握前後軸輸出、提升穩定性；日規CC也獨享訊號道路投影功能，該功能在打亮方向燈後，會將箭頭圖案投射至路面上提醒行人，方向燈與箭頭圖案將同步連動閃爍。

▲日規Corolla Cross改款。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲日規CC獨享訊號道路投影功能，該功能在打亮方向燈後，將投影箭頭到路面上提醒行人，該功能與方向燈連動閃爍。

動力方面，日規CC共有G、S、Z三車型，皆採1.8升油電動力，搭配eCVT電子無段變速箱、4.08Ah鋰電池及電動馬達下，具有綜效140匹馬力，E-Four 4驅車型則再增添1具41匹電動馬達。售價自2,760,000至3,689,000日元不等，折合新台幣約57.6-77萬元。

至於新增的GR Sport車型，則具有專屬19吋輪圈、Sport模式、專屬GR Sport內外觀套件、運動化座椅、紅色煞車卡鉗、真皮包覆3幅式方向盤（具換檔撥片）、鋁合金踏板組、專屬鑰匙等，動力部分則採2.0升油電、E-Four四驅，以M20A-FXS 2.0升引擎搭配2具電動馬達（113匹、41匹電動）、4.08Ah鋰電池組成。售價為3,895,000日圓，折合新台幣約81.3萬。

▲TOYOTA Corolla Cross日規GR Sport。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲TOYOTA Corolla Cross日規GR Sport。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲TOYOTA Corolla Cross日規GR Sport。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲TOYOTA Corolla Cross日規GR Sport。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲TOYOTA Corolla Cross日規GR Sport。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲日規Corolla Cross新增的GR Sport版本搭載19吋輪圈、具有更運動化的設定，包括懸吊、座椅等，車高也降低10mm。

►4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

►164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車TOYOTACorolla Cross日本CC改款GR Sport投影轉彎油電1.82.0E-Four

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

推薦閱讀

台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

Gogoro慶10周年「抽星宇商務艙1年飛到飽」！全新推薦獎勵計畫開跑

Gogoro慶10周年「抽星宇商務艙1年飛到飽」！全新推薦獎勵計畫開跑

89萬起！台灣「現代國產休旅」3車型都是百萬內　5月對決TOYOTA神車

89萬起！台灣「現代國產休旅」3車型都是百萬內　5月對決TOYOTA神車

鴻海國產「百萬內全新電動車」今年9月接單！納智捷n5有望年底拚交車

鴻海國產「百萬內全新電動車」今年9月接單！納智捷n5有望年底拚交車

台灣福斯「新一代旅行車」車型售價流出！雙車型破200萬　5月底上市

台灣福斯「新一代旅行車」車型售價流出！雙車型破200萬　5月底上市

台灣Volvo召修「5款PHEV油電車」！1製程瑕疵、滿電停車恐起火

台灣Volvo召修「5款PHEV油電車」！1製程瑕疵、滿電停車恐起火

最新文章

台灣Volvo召修5款PHEV油電車2025-05-23

TOYOTA「神車CC」日本改款2025-05-23

福斯新一代Tiguan保發中心價格曝2025-05-23

速霸陸日規BRZ發布改良通知2025-05-23

Honda二輪累計量產5億台2025-05-23

LEXUS「最便宜電動休旅」全球陸續將停產2025-05-23

Volvo最新大型長途電動卡車問世2025-05-22

歐寶電動越野原型賽車正式亮相2025-05-22

小米「全新YU7電動休旅」發表2025-05-22

三陽最新時尚復古車Fiddle上市2025-05-22

熱門文章

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市2025-05-22

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬2025-05-20

「大改款LEXUS ES」歐洲發表2025-05-22

157.8萬！台灣福斯「新Passat旅行車」上市2025-05-22

TOYOTA「大改款RAV4」全新第6代油電更省油2025-05-21

LEXUS「最便宜電動休旅」全球陸續將停產2025-05-23

Volvo最新大型長途電動卡車問世2025-05-22

三陽最新時尚復古車Fiddle上市2025-05-22

「TOYOTA 2款改款休旅」日本5月登場2025-05-20

福斯新一代Tiguan保發中心價格曝2025-05-23

相關新聞

福斯「新一代Tiguan」保發中心重置價格曝！上看210萬、6月上市

福斯「新一代Tiguan」保發中心重置價格曝！上看210萬、6月上市

快訊／日本擬取消「免稅制度」　未來恐只有日本特產可退稅

快訊／日本擬取消「免稅制度」　未來恐只有日本特產可退稅

速霸陸日規BRZ發布改良通知　升級點火電路、1缸失火仍可移動

速霸陸日規BRZ發布改良通知　升級點火電路、1缸失火仍可移動

Honda二輪締造量產5億台！印度工廠再增新產線、成最大生產據點

Honda二輪締造量產5億台！印度工廠再增新產線、成最大生產據點

LEXUS「最便宜電動休旅」全球陸續將停產！交棒給RZ、盼全新車補補位

LEXUS「最便宜電動休旅」全球陸續將停產！交棒給RZ、盼全新車補補位

讀者迴響

熱門文章

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市！售價預估165萬新台幣

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市！售價預估165萬新台幣

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬！比國產休旅還便宜

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬！比國產休旅還便宜

「大改款LEXUS ES」歐洲發表！油電、電動版雙動力　對手雙B小心了

「大改款LEXUS ES」歐洲發表！油電、電動版雙動力　對手雙B小心了

157.8萬！台灣福斯「新Passat旅行車」上市＋試駕　不向休旅車妥協大空間

157.8萬！台灣福斯「新Passat旅行車」上市＋試駕　不向休旅車妥協大空間

TOYOTA「大改款RAV4正式發表」全新第6代油電更省油！多種外觀超豐富

TOYOTA「大改款RAV4正式發表」全新第6代油電更省油！多種外觀超豐富

LEXUS「最便宜電動休旅」全球陸續將停產！交棒給RZ、盼全新車補補位

LEXUS「最便宜電動休旅」全球陸續將停產！交棒給RZ、盼全新車補補位

Volvo「最新大型長途電動卡車」問世！續航600KM載重不輸柴油車

Volvo「最新大型長途電動卡車」問世！續航600KM載重不輸柴油車

79000元起！三陽「新時尚復古車Fiddle」上市　新引擎省油＆大馬力

79000元起！三陽「新時尚復古車Fiddle」上市　新引擎省油＆大馬力

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366