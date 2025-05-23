LEXUS「最便宜電動休旅」全球陸續將停產！交棒給RZ、盼全新車補補位

▲LEXUS UX300e澳洲停售，接下來其他市場將陸續跟進。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

作為油車轉電車作品的LEXUS UX300e，階段性任務即將告一段落，近日澳洲LEXUS已確認UX300e即將下架停售，僅剩RZ電動車來補位，並專注在油電車款上，事實上，其他市場的LEXUS UX300e停售也在倒數中，日本消息也指出UX300e將在明年告別車壇。

LEXUS旗下已有e-TNGA電動平台打造的RZ電動休旅，而UX300e於2021年11月在澳洲上市，作為LEXUS首款純電動車，初期雖受到市場關注。然而，儘管在2023年進行了升級，包括將電池容量從54.5kWh提升至72.8kWh，續航力從315公里增至450公里，並新增12.3吋中控螢幕與無線Apple CarPlay等功能，但銷售表現仍未達預期。

▲油車轉電動車的UX300e，暴露關鍵的缺點。

主要原因缺乏關鍵的充電效率，UX300e的銷售量遠低於競爭對手，如BMW X1、Audi Q3和Mercedes-Benz GLA等。此外，UX300e仍採用CHAdeMO充電介面，最大充電功率僅50kW，與電動車對手如Hyundai Ioniq 5（233kW）和Cupra Born（170kW）相比，充電速度明顯落後。

澳洲LEXUS表示，未來將專注於油電混合動力車型的發展，計劃在2030年前實現全車系電氣化，UX300e的停售品牌將重新評估其電動車戰略，並加速開發全新一代電動車型，以更好地滿足市場需求。