ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

157.8萬！台灣福斯「新Passat旅行車」上市＋試駕　不向休旅車妥協大空間

▲福斯Pasast（圖／記者徐煜展攝）

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯於5月22日正式發表新一代Passat，僅提供市場好評的旅行車選擇，台灣市場專注旅行車單一車型，更在平台、動力、內裝科技上全面革新，與先前試駕過的Skoda Superb Combi可謂一對「雙生兄弟」，不過Passat走出截然不同更精緻風格。

▲福斯Pasast。（圖／記者徐煜展攝）

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Passat旅行車搶先5月上市，而兄弟車Skoda Superb則預計6月開賣。

正式售價330 TSI 157.8萬、330 TSI R-Line 182.8萬，頂規430 TSI R-Line開價197.8萬。台灣新一代Passat旅行車接替停產Arteon位置，動力編成提供2.0升渦輪兩種輸出規格330 TSI 與430 TSI ，而6月要上市的Skoda Superb還另有入門的1.5升渦輪可選。

▲福斯Pasast。（圖／記者徐煜展攝）

▲入門款取消R-Line運動化套件，內裝配備呈現精簡。

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣提供3款車型，頂規430 TSI用上更多黑化元素更帥氣。

新一代Passat建構於MQB Evo平台，全車尺碼明顯放大，車長來到4917mm，軸距也拉長至2841mm，不僅視覺更為修長，對空間表現也有所助益。更令人驚訝的是，Passat旅行車風阻係數僅有0.25cd。

外觀配備兩車型其實差異不大，430 TSI R-Line Performance全車主要多了更帥氣的黑化套件處理。2款車型皆標配R-Line運動化外觀套件，車頭保險桿採大面積蜂巢格柵設計，搭配IQ.Light矩陣式LED頭燈，進一步烘托優雅、動感的旅行車氛圍。

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

▲車尾尾燈立體感十足，夜晚顯得格外加分。

430 TSI R-Line Performance進一步加入黑化水箱護罩、窗框、後視鏡殼與車頂架，視覺上更具侵略感，對比330 TSI偏向中性典雅，兩者風格分野明確，430 TSI營造濃厚的性能氣息。

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

▲設計比Skoda Superb更有質感，螢幕更大科技感更佳。

進入車艙，整體氛圍可說大幅翻新，尤其是中控區域，全面導入15吋懸浮式觸控螢幕，不過最入門款為12.9吋，搭配10.25吋全數位儀表，並取消中央排檔桿，改為懸浮式線傳排檔設計，控台視覺更為簡潔、科技感倍增。

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

▲430 TSI內裝導入大量的麂皮材質。

430 TSI R-Line Performance則進一步升級為黑色麂皮頂棚，且更是不手軟，麂皮從A柱一路延伸至頂棚，另還有專屬鋁質紋理飾板，細節觸感更細膩，同時搭載Nappa真皮跑車座椅，具有記憶、加熱與通風功能，程度可與進口豪華品牌抗衡。

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

▲車內星光飾板可不只擺著好看，還具有隨著氣氛燈切換變色功效，大玩光影創意。

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

▲15吋螢幕相當大氣，實際操作流暢。

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

▲跑車化座椅是精髓，包覆感、舒適感兼具。

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

▲麂皮頂棚加上全景大天窗，配備豐富堪比豪華車。

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

▲排檔桿整合至方向盤右側，讓中央鞍座擁有更好空間規劃，前方配有Type-C充電與無線手機充電板。

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

▲Passat成為台灣福斯旗下空間佼佼者，寬敞超能載更勝休旅車。

得益於車長與軸距同步放大，後座膝部空間明顯寬裕，即使成人乘坐也能輕鬆翹腳，加上座椅角度與支撐表現良好，長途乘坐毫無壓力。

行李廂則為這一代Passat的另一大進化重點，標準容積高達690公升，可藉由4/2/4後座傾倒進一步拓展至1920公升，且提供平整化底板與下掀式儲物空間，對應家庭出遊、大型行李運載綽綽有餘。

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

▲430 TSI具有專屬的DCC Pro電子懸吊與四驅，帶來更熱血的駕馭樂趣。

2款車型都採用EA888的2.0升渦輪引擎，搭配7速DSG變速箱，但因輸出調校不同，擁有204匹馬力、265匹馬力等規格，試駕的430 TSI還具有15段軟硬可調的DCC Pro電子懸吊與四驅系統，與日前試駕的Skoda Superb Combi 4x4相近。

在蜿蜒山路實測中，430 TSI展現出優異的循跡性與側傾控制能力，切入Sport模式懸吊變得更硬朗，車身仍具極高穩定性，結合四驅抓地，面對濕滑或變化路面同樣自信十足。

DCC Pro系統可透過車載系統自由選擇軟硬設定，從舒適巡航到熱血操駕皆可對應，真正實現「一車多用」的全能設定。

在休旅當道的今日，台灣原廠仍願意將正宗歐系旅行車Passat導入台灣，實屬難能可貴。透過全新MQB Evo平台、升級後的內裝科技與430 TSI四驅懸吊配置，讓新Passat在舒適、空間、操控三者之間取得漂亮平衡。

▲福斯Pasast。（圖／記者徐煜展攝）

►鴻海國產「百萬有找Model B」上路今年開賣！7人座MPV本周一同亮相

►台灣福斯今年「3款重點車」全數亮相！新Golf先發、新一代Tiguan隨後來

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：福斯TiguanSUV休旅車TouranT-RocVolkswagenTayronT-CrossPassat

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【仁勳醬最愛の菜色】黃仁勳「台南海鮮會館」包30桌犒賞員工！

推薦閱讀

79000元起！三陽「新時尚復古車Fiddle」上市　新引擎省油＆大馬力

79000元起！三陽「新時尚復古車Fiddle」上市　新引擎省油＆大馬力

「大改款LEXUS ES」歐洲發表！油電、電動版雙動力　對手雙B小心了

「大改款LEXUS ES」歐洲發表！油電、電動版雙動力　對手雙B小心了

157.8萬！台灣福斯「新Passat旅行車」上市＋試駕　不向休旅車妥協大空間

157.8萬！台灣福斯「新Passat旅行車」上市＋試駕　不向休旅車妥協大空間

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市！售價預估165萬新台幣

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市！售價預估165萬新台幣

HONDA「新CR-V備戰6代RAV4」北美開賣！1.5升渦輪折合新台幣97萬

HONDA「新CR-V備戰6代RAV4」北美開賣！1.5升渦輪折合新台幣97萬

自動駕駛信任度有疑慮「英國宣布延後開放」！最快2027下半年上路

自動駕駛信任度有疑慮「英國宣布延後開放」！最快2027下半年上路

最新文章

三陽最新時尚復古車Fiddle上市2025-05-22

「大改款LEXUS ES」歐洲發表2025-05-22

157.8萬！台灣福斯「新Passat旅行車」上市2025-05-22

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市2025-05-22

HONDA「新CR-V備戰6代RAV4」北美開賣2025-05-22

自動駕駛信任度有疑慮英國延後開放2025-05-22

TOYOTA最新電動跨界休旅車下線2025-05-22

保時捷組織調整「裁員3900人」2025-05-21

Lexus「豪華電動休旅」升級2025-05-21

特斯拉無人計程車隊傳6月上線2025-05-21

熱門文章

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市2025-05-22

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬2025-05-20

TOYOTA「大改款RAV4」全新第6代油電更省油2025-05-21

HONDA「新CR-V備戰6代RAV4」北美開賣2025-05-22

157.8萬！台灣福斯「新Passat旅行車」上市2025-05-22

Lexus「豪華電動休旅」升級2025-05-21

TOYOTA最新電動跨界休旅車下線2025-05-22

台灣今年「導入大改款TOYOTA RAV4」有難度2025-05-20

自動駕駛信任度有疑慮英國延後開放2025-05-22

BMW「全固態電池i7」上路測試2025-05-21

相關新聞

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市！售價預估165萬新台幣

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市！售價預估165萬新台幣

HONDA「新CR-V備戰6代RAV4」北美開賣！1.5升渦輪折合新台幣97萬

HONDA「新CR-V備戰6代RAV4」北美開賣！1.5升渦輪折合新台幣97萬

TOYOTA「最新電動跨界休旅車」正式下線！bZ5預告6月大陸上市開賣

TOYOTA「最新電動跨界休旅車」正式下線！bZ5預告6月大陸上市開賣

台灣「新一代TOYOTA RAV4」和泰回應導入規劃！今年無望還要再等等

台灣「新一代TOYOTA RAV4」和泰回應導入規劃！今年無望還要再等等

TOYOTA「大改款RAV4正式發表」全新第6代油電更省油！多種外觀超豐富

TOYOTA「大改款RAV4正式發表」全新第6代油電更省油！多種外觀超豐富

讀者迴響

熱門文章

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市！售價預估165萬新台幣

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市！售價預估165萬新台幣

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬！比國產休旅還便宜

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬！比國產休旅還便宜

TOYOTA「大改款RAV4正式發表」全新第6代油電更省油！多種外觀超豐富

TOYOTA「大改款RAV4正式發表」全新第6代油電更省油！多種外觀超豐富

HONDA「新CR-V備戰6代RAV4」北美開賣！1.5升渦輪折合新台幣97萬

HONDA「新CR-V備戰6代RAV4」北美開賣！1.5升渦輪折合新台幣97萬

157.8萬！台灣福斯「新Passat旅行車」上市＋試駕　不向休旅車妥協大空間

157.8萬！台灣福斯「新Passat旅行車」上市＋試駕　不向休旅車妥協大空間

Lexus「豪華電動休旅」升級！首度導入F Sport車型、模擬手排功能

Lexus「豪華電動休旅」升級！首度導入F Sport車型、模擬手排功能

TOYOTA「最新電動跨界休旅車」正式下線！bZ5預告6月大陸上市開賣

TOYOTA「最新電動跨界休旅車」正式下線！bZ5預告6月大陸上市開賣

台灣今年「導入大改款TOYOTA RAV4」有難度！經銷端曝光最新動態

台灣今年「導入大改款TOYOTA RAV4」有難度！經銷端曝光最新動態

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366