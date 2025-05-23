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福斯「新一代Tiguan」保發中心重置價格曝！上看210萬、6月上市

▲福斯Tiguan日前開始於台灣路試！（圖／翻攝自福斯）

▲福斯新一代Tiguan即將在6月初正式發表，最近也流出保發中心重置價格資料。（圖／翻攝自Volkswagen）

記者林鼎智／綜合報導

台灣福斯新一代Tiguan不久前在車安網流出後，現在也在財團法人保險事業發展中心（以下簡稱保發中心）汽車重置價格資料中出現。作為參考，共有Tiguan280 eTSI與430TSI R-Line Performance兩車型，重置價格分別為160萬、210萬。

▲Tiguan重置價格。（圖／翻攝自財團法人保險事業發展中心）

▲福斯新一代Tiguan保發中心重置價格曝，共有2車型。（圖／翻攝自財團法人保險事業發展中心）

保發中心汽車重置價格並非正式售價，僅可作為參考。此次資料中共有Tiguan280 eTSI與430TSI R-Line Performance兩車型，其中280eTSI 搭載1.5升4缸渦輪+48V輕油電系統、7速DSG變速箱、前輪驅動，具有最大馬力150匹，保發中心的重置價格為160萬，不過若以甫上市的Passat來看，售價很可能比保發中心再低一些。

▲福斯Tiguan日前開始於台灣路試！（圖／翻攝自福斯）

▲以甫上市的Passat來看，新一代Tiguan正式售價也有望比保發中心重置價格低。

至於另一款430TSI R-Line Performance車型，則搭載2.0升4缸汽油渦輪引擎、4Motion 4輪驅動，最大馬力達265匹，保發中心的重置價格為210萬。而另一款中階330TSI則未在此次保發中心資料中，詳細正式售價還需以台灣福斯公布為主，預計新一代Tiguan將在6月上旬發表。

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