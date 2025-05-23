速霸陸日規BRZ發布改良通知　升級點火電路、1缸失火仍可移動

▲速霸陸日本原廠近日針對BRZ進行改良，主要是升級引擎的點火電路，若車輛發生點火電路故障時，可關閉該汽缸，讓車輛仍可移動。（圖／翻攝自Subaru日本官網，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本速霸陸（Subaru）在去年7月推出日規小改款BRZ車型後，近日再針對發布部分改良通知，其中主要的改良包括升級引擎的點火電路，讓車輛在發生點火電路故障時，可關閉與其相關的汽缸，讓車輛仍可移動撤離到安全位置。

此次日規BRZ改良針對引擎點火電路，在改良後若2.4升水平對臥4缸引擎其中1缸點火失效，則可在關閉該汽缸後，讓其他部件仍可運作，使車輛還能移動，而不會因部分點火失效而顧路。

▲日規BRZ在小改款後，手排車型也增添Sport模式。



至於其他方面則都與小改款相同，像是日規BRZ都標配Eyesight輔助系統、手排車型增添Sport駕駛模式，並且優化懸吊阻尼、電子轉向輔助系統等；自排車型也提高手動降檔的轉速限制，售價也維持不變，手排車型售價自3,322,000-3,784,000日圓（折合新台幣約65.2-74.3萬）、自排車型則是3,355,000-3,817,000日圓（折合新台幣約65.8-74.9萬）。