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Volvo「最新大型長途電動卡車」問世！續航600KM載重不輸柴油車

圖文／7Car 小七車觀點

繼去 (2024) 年稍早，Volvo Trucks 預告將於今年推出全新長程版 FH Electric 電動卡車後，日前再度於官方網站公開全新 FH Aero Electric 電動卡車的完整資訊，具備最高 600 公里的純電續航能力，以及支援僅需約 40 分鐘即可完成 20% 至 80% 電量補充的快充技術。新車預計將於 2026 年第二季正式上市並開放訂購，目前則已開放客戶簽署購買意向書，為長途運輸市場的電動化鋪路。

全新 FH Aero Electric 是 Volvo 專為長途運輸任務開發的大型純電卡車，搭載新型 e-axle 電子軸技術，提供更大空間配置電池，總電池容量可達 780 kWh。藉由支援最新 Megawatt Charging System（MCS）快充標準，車輛得以在駕駛員法規規定的休息時間內完成快速充電，有效兼顧續航表現與營運效率。

在承載能力方面，FH Aero Electric 採用 6x2 軸配置，總重可達 48 噸，並具備接近傳統柴油車的有效載重表現，適用於現行重型運輸作業需求。Volvo 表示，此項突破性設計可望顯著降低長程運輸中的碳排放，並為車隊電動化提供更具競爭力的解決方案。

Volvo Trucks 亦強調，該車系將與旗下多元的電動卡車產品與服務解決方案共同整合，涵蓋從路線規劃、充電部署到營運績效追蹤等完整支持，累積五年以上實務經驗，已協助全球超過 5,000 輛電動卡車投入商業使用，遍及 50 國市場。

隨著全球物流與商業運輸業面臨減碳與永續轉型壓力，Volvo FH Aero Electric 的推出不僅擴大電動車型的應用場域，更展現 Volvo 在零碳排放運輸路線上的三軌策略實踐，包括電池電動、燃料電池電動與使用再生燃料的內燃機技術。對於全球有意轉型的物流業者與商用車主而言，這款車將成為邁向永續營運的重要選項。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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