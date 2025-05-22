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歐寶「電動越野原型賽車」正式亮相！馬力280匹符合FIA最新規範

圖文／7Car 小七車觀點

Opel 近日於官方網站宣布正式發表全新 Mokka GSE Rally 原型車，這款車將成為全球首款依據 FIA 最新 eRally5 規範打造的電動越野賽車。其正式亮相將於今 (2025) 年 5 月 23 至 24 日在荷蘭舉行的 ELE Rally 活動中進行，為品牌邁向高性能純電賽車領域的重要一步。

Mokka GSE Rally 採用量產版 Mokka 為基礎，搭載最大輸出達 207 kW（280hp 最大馬力）與 345 Nm 峰值扭力的電動系統，並配置 Bilstein 拉力專用懸吊系統與多項輕量化結構設計。特別的是，該車不配備 ABS、ESP 等電子輔助系統，強調純粹競技導向調校。為符合高強度賽事需求，該車具備 FIA 認證防滾籠、六點式安全帶與電池保護機制等多項安全配備。

除了性能與安全性的提升外，Mokka GSE Rally 在外觀設計上也展現鮮明風格，採用「OMG! GSE」彩貼與黃黑配色元素，兼具識別度與賽道氣勢。動力核心搭載與市售車型相同的 54 kWh 電池組，軟體調校則以競賽效率與操控回饋為優先，並延續 Opel 在 Corsa Rally Electric 上累積的經驗。

此車未來有望於 2026 年賽季後，投入更多電動拉力賽事並推廣至全球客戶賽事使用。Opel 近年透過 ADAC Opel Electric Rally Cup 推動純電一級方程式化的發展，已累積多國車手參與與實戰數據，並逐步建立具競爭力的純電賽事平台。

對全球消費者而言，Mokka GSE Rally 的推出不僅象徵純電動力正逐步突破性能極限，也反映品牌對未來車輛多元發展的態度。隨著各國市場對電動車接受度持續提高，具備競技實力的純電車型或將更深層地影響未來消費者的購車選擇與品牌認同。Opel 此舉不僅是技術展示，更是其將賽道經驗轉化為日常駕駛價值的關鍵一環。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Opel歐寶MokkaGSERally電動越野賽車新車新車

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