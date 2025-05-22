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TOYOTA「最新電動跨界休旅車」正式下線！bZ5預告6月大陸上市開賣

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 在今年上海車展上推出一款全新電動車 bZ5，該車是一款跨界休旅車，由一汽豐田主導，日前官方宣布其已經正式下線，預計今年 6 月在當地上市，最高價格將落在人民幣 16 萬元以內。

在外觀方面，全新 Toyota bZ5 是 Toyota 在新能源市場布局的重點車款之一，同樣基於 e-TNGA 平台打造，採用品牌最新的純電家族化設計語言，車頭可見封閉式格柵設計，有效降低風阻表現，兩側配備「C」字 LED 頭燈組，並透過燈條連成一字，既犀利又相當有辨識度。下方保桿氣壩採用狹長形的造型設計，另外高階車型車頂所搭載的模組設備則是 Momenta 5.0 輔助駕駛系統所需要的雷射雷達等硬體。

接著來到車身側面，bZ5 擁有流線型的車頂設計，營造出如同 Crown Crossover 的跨界風格，C 柱三角窗和後葉子板的線條則是展現出肌肉感，並搭配 21 吋封閉式蓋設計輪圈，來彰顯整體運動風格。車尾方面則可以看到微笑式 LED 貫穿式尾燈與頭燈組相呼應，尾門上方的分離式尾翼也是 bZ 家族的特徵。車身尺碼方面，官方公布其長寬高分別為 4,780mm x 1,866mm x 1,510mm，軸距為 2,880mm。

進入車內，中控台配有一組 15.6 吋觸控螢幕、以及駕駛座前方的數位儀表板和懸浮式中央鞍座，前座可以完全躺平形成平坦的空間；其餘配置包括全景天窗、10 揚聲器 JBL 音響系統、香氛機、九顆安全氣囊以及可在都會自動駕駛的 Level 2 ADAS。

動力上，bZ5 配備來自 BYD 的 Blade LFP 電池組，提供 65.28 kWh 和 73.98 kWh 兩種容量，經過 CLTC 循環測試下，續航里程分別為 550 公里和 630 公里，全車系統一搭載單顆馬達，可產生 268 匹最大馬力和 330 牛頓米的峰值扭力。充電方面，僅需 27 分鐘即可完成 30% 至 80% 的電量。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TOYOTA豐田bZ5電動車休旅車跨界汽車新車中國大陸一汽

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