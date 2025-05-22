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自動駕駛信任度有疑慮「英國宣布延後開放」！最快2027下半年上路

圖文／7Car 小七車觀點

英國交通部近日表示，真正「無人」的自駕車最快將於 2027 年下半年上路，比前政府原先承諾的 2026 年延後一年。儘管如此，英國政府仍強調對推動自駕車發展的高度重視，並將加快立法進度。同時，也正規劃短期試點計畫，以為無人駕駛車輛的商業化鋪路。

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▲英國交通部近日表示，真正「無人」的自駕車最快將於 2027 年下半年上路，比前政府原先承諾的 2026 年延後一年。

本次宣布延後的時程，與該國目前的法規與安全考量有關。2024 年正式生效的《自動駕駛車輛法》（Automated Vehicles Act）是英國推動無人駕駛法制化的里程碑，該法案採納了國會交通特別委員會與法律委員會的建議，明確指出當車輛處於自駕模式時，若發生事故，駕駛人將不需負責，責任將由製造商或營運商承擔。

▲英國在 2024 年正式生效的《自動駕駛車輛法》（Automated Vehicles Act）明確指出當車輛處於自駕模式時，若發生事故，駕駛人將不需負責，責任將由製造商或營運商承擔。

過去幾年，英國已有多起自駕車上路的技術測試，但這些車輛皆要求有隨車安全人員坐在駕駛座上，隨時準備接手駕駛。此次政府延後無人駕駛正式上路的時程，除了代表對於技術成熟度與公共安全的審慎評估，也顯示出相關基礎設施與法規仍需進一步完善。

▲過去幾年，英國已有多起自駕車上路的技術測試，但這些車輛皆要求有隨車安全人員坐在駕駛座上，隨時準備接手駕駛。

除此之外，英國民眾對無人駕駛的接受度仍顯不足。根據該國網路市場調查暨數據分析機構 YouGov 在 2024 年所進行的調查，約有 37% 的英國民眾表示乘坐自駕車會讓他們感到「非常不安全」。這樣的疑慮部分來自其他國家試驗的負面經驗，例如美國曾出現多起因技術不成熟而導致的致命事故，對自駕技術的信心造成打擊。

儘管挑戰重重，英國政府仍表達對無人駕駛產業的支持。透過立法、試點計畫與風險控管的平衡推進，期望在未來幾年內讓無人駕駛技術真正走入民眾生活，為交通系統帶來變革。國內方面，目前進行中的測試多為封閉場域或限制時段，並且需有人員進行監控。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

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關鍵字：英國自動駕駛技術無人車汽車新車2027開放自駕車

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