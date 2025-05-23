Honda二輪締造量產5億台！印度工廠再增新產線、成最大生產據點

▲Honda二輪在今年5月達成累計量產5億台紀錄，該紀錄自1949年起、歷經76年達成 。（圖／翻攝自Honda，以下同）
記者林鼎智／綜合報導
Honda（本田）二輪部門締造摩托車廠新里程碑！宣布在今年5月達成全球量產二輪達5億輛，該紀錄是從1949年Dream D-Type第1款摩托車車型開始算起，在持續量產76年後達成。
▲Honda首款成熟量產的摩托車為1949年Dream D-Type。
Honda是在1948年成立，二輪部門則在1963年於比利時第1個海外據點開始生產，並在1997年累計量產突破1億台、2008年突破2億、2014年突破3億、2019年突破4億輛，直到2020年受到新冠疫情影響，使年產量暫時下降。目前Honda已在23國家及地區共有37個生產據點，年產量超過2,000萬輛，產品也提供大型車款、電動車等。
|年份
|事件
|1948
|本田技研工業株式會社成立
|1949
|第一款全尺寸摩托車模型「夢幻D型」上市
|1958
|Super Cub 的首款車型 Super Cub C100 上市
|1963
|摩托車生產在比利時開始（第一個海外生產基地）
|1964
|巴基斯坦開始生產摩托車
|1967
|泰國開始生產摩托車
|1968
|全球累計產量達1000萬台
|1969
|馬來西亞開始生產摩托車
|1971
|印尼開始生產摩托車
|1973
|菲律賓開始生產摩托車
|1976
|巴西開始生產摩托車
|1976
|義大利開始生產摩托車
|1979
|美國開始生產摩托車
|1980
|尼日利亞開始生產摩托車
|1984
|全球累計產量達5000萬台
|1985
|印度開始生產摩托車
|1988
|墨西哥開始生產摩托車
|1992
|中國開始生產摩托車
|1997
|越南開始生產摩托車
|1997
|全球累計產量達1億台（歷時48年）
|2004
|年產量首度突破1000萬台
|2006
|阿根廷開始生產摩托車
|2007
|秘魯開始生產摩托車
|2008
|全球累計產量達2億台（時隔11年實現1億台）
|2013
|孟加拉開始生產摩托車
|2013
|肯亞開始生產摩托車
|2014
|全球累計產量達3億台（從2億台用6年實現）
|2018
|年產量首次突破2000萬台
|2019
|全球累計產量達4億台（從3億台用5年實現）
|2025
|全球累計產量達5億台（從4億台用6年實現）
Honda最近也在印度HMSI第4工廠建立第4條產線，計劃在2027年投產，該產線可年產65萬輛，使印度第4工廠年產量可達261萬輛，成為Honda全球最大的摩托車生產據點。
▲Honda也在印度第4工廠新建第4條新產線，將使該工廠年產量增加65萬輛來到261萬輛，成為Honda全球最大的二輪生產據點。
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