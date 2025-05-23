Honda二輪締造量產5億台！印度工廠再增新產線、成最大生產據點

▲Honda二輪在今年5月達成累計量產5億台紀錄，該紀錄自1949年起、歷經76年達成 。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）二輪部門締造摩托車廠新里程碑！宣布在今年5月達成全球量產二輪達5億輛，該紀錄是從1949年Dream D-Type第1款摩托車車型開始算起，在持續量產76年後達成。

▲Honda首款成熟量產的摩托車為1949年Dream D-Type。



Honda是在1948年成立，二輪部門則在1963年於比利時第1個海外據點開始生產，並在1997年累計量產突破1億台、2008年突破2億、2014年突破3億、2019年突破4億輛，直到2020年受到新冠疫情影響，使年產量暫時下降。目前Honda已在23國家及地區共有37個生產據點，年產量超過2,000萬輛，產品也提供大型車款、電動車等。

年份 事件 1948 本田技研工業株式會社成立 1949 第一款全尺寸摩托車模型「夢幻D型」上市 1958 Super Cub 的首款車型 Super Cub C100 上市 1963 摩托車生產在比利時開始（第一個海外生產基地） 1964 巴基斯坦開始生產摩托車 1967 泰國開始生產摩托車 1968 全球累計產量達1000萬台 1969 馬來西亞開始生產摩托車 1971 印尼開始生產摩托車 1973 菲律賓開始生產摩托車 1976 巴西開始生產摩托車 1976 義大利開始生產摩托車 1979 美國開始生產摩托車 1980 尼日利亞開始生產摩托車 1984 全球累計產量達5000萬台 1985 印度開始生產摩托車 1988 墨西哥開始生產摩托車 1992 中國開始生產摩托車 1997 越南開始生產摩托車 1997 全球累計產量達1億台（歷時48年） 2004 年產量首度突破1000萬台 2006 阿根廷開始生產摩托車 2007 秘魯開始生產摩托車 2008 全球累計產量達2億台（時隔11年實現1億台） 2013 孟加拉開始生產摩托車 2013 肯亞開始生產摩托車 2014 全球累計產量達3億台（從2億台用6年實現） 2018 年產量首次突破2000萬台 2019 全球累計產量達4億台（從3億台用5年實現） 2025 全球累計產量達5億台（從4億台用6年實現）

Honda最近也在印度HMSI第4工廠建立第4條產線，計劃在2027年投產，該產線可年產65萬輛，使印度第4工廠年產量可達261萬輛，成為Honda全球最大的摩托車生產據點。

▲Honda也在印度第4工廠新建第4條新產線，將使該工廠年產量增加65萬輛來到261萬輛，成為Honda全球最大的二輪生產據點。